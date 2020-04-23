Предложений о компромиссе не было: глава «Ремжилстроя» о споре с ООО «Довид»

В Калининграде больше года продолжается спор между двумя хозяйствующими субъектами — одним из ведущих региональных застройщиков компанией «Ремжилстрой» и мясоперерабатывающим производством «Довид». Причиной разбирательств стала территория производственной базы «Ремжилстроя», которой в «Довиде» ранее пользовались на правах аренды. Однако в марте 2019 года компания Давида Эпельфельда отказалась подписывать договор, попытавшись вместо этого оспорить положения договора купли-продажи земельного участка «Ремжилстроем» в различных ведомствах. В компании-застройщике такую позицию расценили как попытку оказания давления на бизнес. В интервью СМИ руководитель ООО «Ремжилстрой» Ирина Губко рассказала, чем закончилось предыдущее судебное разбирательство с ООО «Довид», с какими претензиями со стороны властей пришлось столкнуться возглавляемой ею компании и как в «Ремжилстрое» намерены действовать дальше.

— Уже более года, с марта 2019-го, у ООО «Ремжилстрой» длятся судебные споры с ООО «Довид». И пока не было хотя бы одного законченного решения суда, давать какие-либо комментарии СМИ я не считала корректным.

— Кто был инициатором исков, по каким причинам они появились?



— На протяжении 15 лет ООО «Довид» арендовало различные участки нашей производственной базы в основном для размещения холодильных контейнеров и стоянки автотранспорта, но по факту использовало нашу территорию для погрузочно-разгрузочных работ, обеспечивая свой технологический процесс. При этом происходило нарушение пожарных норм и препятствие проезду транспорта нашего и других арендаторов. С 2010 года, после выкупа нашей компанией земельного участка у города в собственность, был разработан проект постепенной реконструкции (развития) нашей производственной базы. Реконструкция активно ведется, и возможность передавать ООО «Довид» в аренду свободные территории постепенно сокращается. Однако мы продолжали заключение с компанией этапных договоров аренды с неоднократным информированием её представителей о том, что по истечении 2-3 лет больше не сможем сдавать в аренду свои территории.

В марте 2019 года компания Давида Эпельфельда сама отказалось подписать с нами очередной временный договор аренды. Нами был получен письменный отказ, обоснование которого звучало так: ООО «Ремжилстрой» обязано предоставить постоянный допуск на свою территорию сотрудников и автотранспорта ООО «Довид» круглосуточно и безвозмездно, как следует из договора аренды 1998 года, который это предусматривал. Мы обратились с исковым заявлением в арбитражный суд. На наше исковое заявление «О необоснованном обогащении с требованием по освобождению территории с 1 марта 2020 года» ООО «Довид» подало встречное исковое заявление «О предоставлении сервитута» (бесплатного и бессрочного).

— Разбирательство шло в течение года. Итоги судов (первая инстанция — Арбитражный суд Калининградской области, затем апелляция и кассация): ООО «Довид» отказано в представлении публичного сервитута, поскольку таковой никогда не был зарегистрирован в Росреестре. Согласно практике Верховного суда, публичный сервитут не накладывается на земельные участки, находящиеся в частной собственности, в пользу других частно-коммерческих организаций. У ООО «Довид» имеется выход на муниципальные земли общего пользования, где компания может организовывать обслуживание своего производства.

— В публикациях в СМИ Давид Эпельфельд ссылается на техническую ошибку, которую допустила мэрия Калининграда, фактически обвиняя органы местного самоуправления в своих сегодняшних проблемах.

— На мой взгляд, собственник ООО «Довид» сам допустил ряд стратегических и правовых ошибок. И когда он 15 лет назад принимал решение о реконструкции складов в мясоперерабатывающий цех, для обслуживания которого необходимо было задействовать чужую территорию смежного землепользователя. И при проектировании своей технологической линии, в ходе которого необходимо было учитывать противопожарные и санитарные нормативы и иметь для этого определенные запасы собственных территорий, а не ориентироваться на границы своих строений. И при ведении своего бизнеса, когда необходимо было учитывать изменения законодательства, в частности Земельного кодекса, в который очень часто вносятся изменения, и принятого аж в 1998 году закона о Росреестре, согласно которому любые обременения подлежали регистрации.



— Судебные споры с ООО «Довид» у вас закончены или еще продолжаются?

— После завершения суда по публичному сервитуту ООО «Довид» обратилось с иском в Арбитражный суд о предоставлении компании частного сервитута. Дело еще не рассматривалось. Также появилось два исковых заявления в наш адрес от городской администрации при участии в этих процессах в качестве третьей стороны прокуратур Калининграда и области. Первое исковое заявление — о признании договора купли-продажи 2010 года недействительным, а сделки — ничтожной. По нему состоялось первое заседание в областном арбитражном суде. Мэрии Калининграда отказано, ждем апелляцию. Второе исковое заявление — о понуждении нас к заключению дополнительного соглашения к договору купли-продажи 2010 года по внесению обременения в пользу ООО «Довид» для обеспечения ему присутствия на нашей территории. Дело еще не рассматривалось.







— То есть мэрия Калининграда и городская и областная прокуратуры фактически заняли позиции по отстаиванию интересов ООО «Довид». Как вы считаете, почему это происходит?

— Собственник данной компании на протяжении года обращается с жалобами в различные инстанции. Естественно, мне постоянно приходится объясняться с различными органами власти. Прокуратура Центрального района проводила проверки земельного законодательства и даже проверяла обоснованность замены плиточного покрытия на территории нашей базы по жалобе нашего арендатора.

9 декабря 2019 года по обращению исполнительного директора ООО «Довид» Валентины Вельмякиной министром экономического развития Дмитрием Кусковым было проведено совещание с привлечением всех заинтересованных сторон и представителей различных органов власти. По итогам совещания, которое было запротоколировано, ООО «Довид» было рекомендовано рассмотреть возможность организации проезда к своему зданию со стороны муниципальной территории и представить в региональное министерство экономического развития информацию о примерной стоимости и технической возможности переустройства производства на случай принятия решения о применении новой схемы движения транспорта. Срок исполнения — до 16.12.2019 года. Информации об исполнении рекомендаций комиссии, которую сама же компания инициировала, у нас на сегодняшний день нет.

Что касается участия органов местного самоуправления и прокуратуры в нашем споре, то, я думаю, любые органы власти, конечно, должны реагировать на жалобы и обращения субъектов предпринимательской деятельности, помогать разбираться в конфликтных ситуациях, предпринимать усилия по их урегулированию. Но участвовать в судебных разбирательствах в интересах одной из сторон, помогая при этом одному коммерческому субъекту за счет ущемления интересов и прав другого, они не должны.

Земельный участок был выкуплен нами в собственность в 2010 году в соответствии с федеральным законодательством: предприятиям, которые приватизировали свое имущество, было предоставлено право выкупать землю в частную собственность без аукциона, была утверждена методика расчета цены выкупа. Мы исправно содержим свою территорию, оплачиваем налоги и массу иных обязательных платежей.

В исковом заявлении администрации Калининграда основной причиной, по которой они хотят расторгнуть данный договор и признать сделку «ничтожной», указано, что она не соответствует нормам морали и нравственности, так как не учитывает интересы ООО «Довид». При этом хочу отметить, что срок исковой давности по договору истек 7 лет назад, в 2013 году. По какому законодательному акту можно расценить такую позицию? По этому поводу мы подали жалобы в областную и Генеральную прокуратуры, а также в адрес уполномоченного по защите прав предпринимателей.

Закон любого бизнеса: предприниматель сам несет все риски по его организации. В данном случае это был выбор собственника ООО «Довид» — оплачивать 20 тысяч рублей в месяц за аренду и базироваться на нашей территории еще не менее года, за который можно успеть провести реконструкцию своего производства и переехать на территорию общего пользования, или тратить время и средства на суды.







— То есть путем переговоров данный вопрос урегулировать не удалось?

— Дело в том, что ни сам собственник ООО «Довид», ни его представители ко мне ни разу не обратились. От них не поступило ни одного предложения о возможном компромиссе. Уже более года идут суды, и, учитывая ситуацию с коронавирусом, думаю, они будут продолжаться еще как минимум год, а может и больше. Подаются различные жалобы, публикуются статьи в СМИ. Я выбранный способ решения вопроса расцениваю как оказание давления с использованием всех методов, в том числе административных.

Представьте, что у вас квартирант арендует жилье, и несколько лет все всех устраивало, но когда вы заблаговременно предупредили его, что больше сдавать квартиру ему не сможете, он решил не съезжать и заодно не платить, а вместо этого начал писать на вас жалобы. Как бы вы поступили? Очень удобно бесплатно пользоваться чужим имуществом, хотя у «квартиранта» есть и свое жилье, но чтобы туда переехать, надо сделать ремонт, а раскошеливаться не хочется.

— И какова же будет ваша позиция в дальнейшем?

— Во-первых, любые мои действия будут выполняться только в правовом поле. Один спор уже закончен. По решению суда ООО «Довид» и его сотрудники обязаны были освободить и не использовать нашу территорию с 1 марта 2020 года, что в добровольном порядке не исполняется: компания продолжает пользоваться нашей территорией. Мы ждем исполнительный лист, после этого будем уточняться по издержкам, предъявлять их ООО «Довид» по использованию самовольно занятой части территории. Также у нас появится право на принудительное выселение.

Во-вторых, мы, конечно будем отстаивать свою позицию во всех последующих исках, предъявленных в наш адрес. Самовольно занятая ООО «Довид» территория имеет для нас стратегическое значение с точки зрения дальнейшего развития, поэтому мы будем исходить сугубо из своих интересов и интересов нашей компании.