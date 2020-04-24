Доставка «Наш продукт»: с поля — прямо к вашему столу

Доставка «Наш продукт»: думай иначе, покупай иначе! Именно так хочется переделать слоган известной компании. 

Мы меняемся вместе с миром и сегодня доставляем наши продукты не с поля до прилавка, а с поля — прямо к вашему столу!

У многих в памяти есть красивый, трогательный образ, как бабушка в детстве приносит утром банку теплого молока от только что подоенной коровы. Мы так же, как эта бабушка, заботясь о вашем здоровом питании, оперативно доставляем в ваш дом свежие продукты с наших предприятий, минуя прилавки магазинов!

«ДолговГрупп» — единственный в Калининградской области холдинг, который оперативно доставляет продукцию собственного производства в дома калининградцев. К примеру, вы сделали заказ в 8 утра, и уже к 12 на вашем столе молочные продукты с утренней дойки! Такое возможно только с доставкой от «Наш продукт» и в сети фирменных магазинов.

Новая форма поставки продуктов покупателям действует всего две недели и уже высоко оценена нашими земляками.

Поэтому мы решили сделать такую удобную доставку свежих продуктов постоянной. И после того, как закончится режим самоизоляции, мы всегда будем рядом. Надо лишь зайти в интернет-магазин «Наш продукт» или подписаться в Instagram: @nashproduct39

Для заказа можно позвонить по тел. 39-80-88.

ООО «КУЖТРЕЙД», ОГРН: 1173926013491, 236005, Калининградская обл., Калининград г, Камская ул., дом № 42, корпус Е, оф.5

Справка

Наш продукт Доставка

Гурьевский р-н, г. Гурьевск, ул. Безымянная, 4А
+7 (4012) 39 80 88
shop.dolgovagro.ru
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Источник: Наш продукт
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