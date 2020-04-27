Сезон скидок — что купить в кризис?

Биржевые трейдеры несколько лет ждали коррекцию на российском фондовом рынке. И из-за негативного развития ситуации с коронавирусом коррекция пришла на наш рынок в марте 2020 года. Теперь многие биржевики хотят приобрести подешевевшие активы, и в центре их внимания акции, которые потеряли наибольшее количество процентов стоимости от пиков 2020 года.

Но не все так просто! Такой критерий, как «дешево», плох для биржевых сделок. Дешево — не всегда хорошо. Ведь дешевые бумаги могут оказаться слишком слабыми, и эта слабость может проявляться и при улучшении обстановки, в связи с чем акции не будут долго расти, разочаровывая владельцев.

Помочь разобраться, на каких акциях снижение от пиков года — просто коррекция, а значит, временное явление, а где — закономерный тренд, который может длится годами, позволяет технический анализ.

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