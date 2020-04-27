Компания Wifire расширяет бесплатный контент для пользователей

Интернет-провайдер Wifire, входящий в структуру ПАО «МегаФон», выпустил новое мобильное приложение Wifire TV Lite для бесплатного просмотра цифрового телевидения. Сервис предлагает доступ к более 100 каналам в высоком качестве, в том числе в формате HD.

Чтобы воспользоваться сервисом, не обязательно быть клиентом компании. Приложение можно скачать в App Store или Google Play. Платформа Wifire TV Lite предлагает каналы с зарубежными и отечественными фильмами, новостные, развлекательные и спортивные ресурсы. Компания постоянно расширяет представленную коллекцию.

Контент также доступен в веб-версии www.wifire.tv и в приложении Wifire TV Lite на телевизорах LG и Samsung. Оператор сделал сервис бесплатным бессрочно, монетизация осуществляется за счет рекламы.

«Рост дневного трафика домашнего интернета за последнее время усилился по всей стране. Также увеличился спрос на развлекательные продукты. Понимаем, что надо делать качественный легальный контент более доступным для жителей всех регионов нашей страны, поэтому активно развиваем данный сервис. Сейчас выпустили мобильное приложение, так как, анализируя данные, увидели, что многие пользователи предпочитают смотреть ТВ именно на своих смартфонах и планшетах», — отмечает руководитель отдела маркетинга компании Wifire Ксения Ляпунова.

Сервис Wifire TV Lite уже доступен на всех устройствах.

Wifire (ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг») — федеральный оператор фиксированной связи, входит в структуру ПАО «МегаФон», оказывает услуги домашнего интернета и цифрового телевидения на территории семи федеральных округов России.