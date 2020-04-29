Стресс-тест для бизнеса, или как выжить в новых условиях

Пандемия коронавирусной инфекции стала настоящим «черным лебедем» мировой экономики, по сути, разорвав налаженные международные связи между государствами. В текущей ситуации страны действуют каждая сама за себя, в связи с чем переосмысляется локальная связь государства и бизнеса. Надежность государства как регулятора дает бизнесу протекционизм и защиту, в которой он сейчас так остро нуждается, ведь те, кто и так были уязвимы, субъекты малого и среднего бизнеса, стали еще уязвимее. Тем не менее все острее встает вопрос: что делать дальше и где искать спрос.



Опытные предприниматели стали активно осваивать маркетплейсы и агрегаторы. Действительно, сегодня сегмент e-commerce доказывает свою высокую жизнеспособность: бизнес здесь не останавливается, что особенно актуально в эти непростые времена для малого и среднего бизнеса. Понятно, что для развития собственного онлайн-канала сбыта необходимы вложения: создание, продвижение в поисковых системах, на все это зачастую просто нет ресурсов, а сроки поджимают. Быстрый старт возможен только через внедрение в готовые потребительские онлайн-сообщества.







Если добавить к быстрому и удобному онлайн-каналу надежность государства, кажется, что получится идеальный вариант для бизнеса. Подобные платформы успешно функционируют. В частности, РТС-маркет (на базе площадки РТС-тендер): https://market.rts-tender.ru/, который является упрощенной моделью госзакупок, поскольку в нем представлены закупки малого объема. Это единая точка доступа для бизнеса к госзакупкам по 44-ФЗ и закупкам госкомпаний по 223-ФЗ, среди которых «Ростелеком», РЖД и «Почта России». На платформе размещаются закупки во всех товарных категориях, при этом неоспоримым преимуществом сегодня становится гарантия оплаты.

Это весьма конкурентный, открытый и доступный рынок электронной коммерции в государственном сегменте. Его объем оценивается в 1 трлн рублей только по 44-ФЗ, в дальнейшем он будет только расти за счет сегментов 223-ФЗ и коммерческих закупок. Также в ближайшей перспективе прогнозируется еще большее его развитие: законодательно поднят порог для закупок малого объема с 300 тыс. до 600 тыс. рублей. Учитывая простоту проведения закупки, многие государственные заказчики повысят свою активность именно в этом сегменте.







Большинство предпринимателей работают на платформе одновременно и в качестве покупателя, закупая по выгодным ценам что-то для своих производственных или хозяйственных нужд. Дополнительное удобство — встроенный в платформу мессенджер для обсуждения ключевых условий сделки.

С начала 2020 года РТС-маркет посетили более 100 000 уникальных пользователей, ежемесячный прирост в среднем составляет до 20%. Сегодня ежедневно публикуется более 4 000 закупок малого объема (44-ФЗ и 223-ФЗ), на одного поставщика может приходиться до сотни релевантных предложений на всей территории России. Это вдвое больше по сравнению с прошлым годом.

Любой кризис открывает новые возможности, важное умение сегодня — эти возможности заметить и не пройти мимо.