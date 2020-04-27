Известные калининградцы прочтут сказки детям по телефону

Калининградская область присоединится к федеральному проекту «В сказку - из дома», в котором известные жители читают детям сказки из коллекций Национальной электронной детской библиотеки и Детского радио по телефону. Акция пройдет 29 февраля с 19.00 до 22.00. Проект организован МТС, Российским движением школьников и факультетом журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова при поддержке Министерства культуры РФ.





В эту среду, 29 апреля, по бесплатному телефону 8-800-250-10-51 дети со всего региона смогут услышать любимые произведения из уст известных калининградцев – вживую общаться с ребятами будут государственные и культурные деятели, спортсмены журналисты и сказочники.

В Калининградской области инициативу поддержали олимпийская чемпионка и министр спорта Калининградской области Наталья Ищенко, министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак, руководитель агентства по делам молодежи Калининградской области Денис Калиновский, Глава администрации МО «Янтарный городской округ» Алексей Заливатский. К акции также подключились известные бизнесмены, общественные и культурные деятели среди них: генеральный директор футбольного клуба «Балтика» Елена Полейко, директор Калининградского зоопарка Светлана Соколова, директор филиала ГТРК «Калининград» Наталья Ильина, руководитель благотворительного проекта «Страна других. Дети» Елена Волова, директор агентства «Персонал-Янтарь» Наталья Воронцова, основатель и директор «Академия гениев» Юлия Таранова, сказочница и основатель детской писательской мастерской «Пруст посоветует» Кристина Бурнашова, директор по персоналу управляющей компании «Содружество» Гордиенко Инга, директор филиала МТС в Калининградской области Анна Хлевтова, руководитель благотворительной организации «Капли звуков» Елена Кочева.



Инициатива призвана воспитать в детях любовь к чтению, вдохновить и порадовать их, открыв возможность общения с прекрасными людьми. В назначенный день, с 19 до 22.00 любой ребенок может позвонить по телефону горячей линии 8-800-250-10-51 и послушать сказку в исполнении известных калининградцев.

Вместе с тем, в рамках проекта, для детей от 6 до 14 лет продолжает работу специальный конкурс чтецов «В сказку – из дома». Участникам необходимо записать на видео или аудио собственное прочтение сказки и загрузить работу на платформу благотворительного проекта «Поколение М». Лучшие чтецы получат возможность в режиме видеосвязи пообщаться со звездой, а позднее – попасть на персональную экскурсию в главную библиотеку страны – Российскую государственную библиотеку в Москве.

Все участники конкурса смогут своим творчеством помочь сверстникам, нуждающимся в лечении. За каждую загруженную работу, каждый «лайк» и репост в социальные сети будет начислено по одному баллу на «Счетчик добра» проекта. В конце года МТС переведет все баллы в настоящие деньги по курсу 1 балл = 1 рубль и направит на лечение тяжелобольных детей.







О проекте

«Поколение М» – комплексная благотворительная программа, инициированная и реализуемая компанией МТС в партнерстве с ведущими творческими объединениями, федеральными и региональными органами власти, бизнес-корпорациям.

Проект объединяет идею развития творческих способностей детей из регионов России и помощь в лечении тяжелобольных ребят. На виртуальной творческой площадке проекта — сайте pokolenie.mts.ru — дети со всей страны могут проявить таланты, участвуя в конкурсах, онлайн мастер-классах и интерактивных упражнениях от российских звезд по разным направлениям. В творческую группу «Поколения М» входит более 200 признанных мастеров: педагоги Третьяковской галереи и ГИТИСа, певица Полина Гагарина, модельеры Вячеслав Зайцев и Игорь Гуляев, режиссеры Владимир Грамматиков и Александр Адабашьян, Борис Грачевский и «Ералаш», студия «Непоседы» и другие. Победители конкурсов «Поколение М» получают широкие возможности: от стажировок на крупнейших киностудиях страны до выхода на большую сцену вместе со звездами, выставок собственных работ в Третьяковской галерее и поступления в ГИТИС.

При этом все активности в группах и на сайте «Поколения М» МТС конвертирует в «живые деньги» и переводит на лечение тяжелобольных детей. В рамках «Поколения М» собрано более 18 миллионов рублей, которые направлены на 57 детских операций.



