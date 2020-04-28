«МегаФон» начал продавать сим-карты в магазинах у дома

«МегаФон» запустил в Калининграде продажу сим-карт с саморегистрацией в несетевой рознице. Возможность купить сим-карту в магазине у дома особенно актуальна в условиях, когда многие абоненты вынуждены соблюдать режим самоизоляции и сократить перемещения по городу.

Приобрести сим-карты с саморегистрацией теперь можно в каждом районе города или в интернет-магазине «МегаФона», TMall и других онлайн-ресурсах — Связной, 1CLICK, онлайн.ру и Cenam.net. Со временем количество магазинов будет расти и к программе подключатся крупные торговые сети.

«С января мы активно расширяем дистрибуцию сим-карт в онлайн- и оффлайн-каналах и наблюдаем двукратный прирост продаж ежемесячно. На оффлайновые магазины приходится 70% продаж сим-карт с саморегистрацией. Для тех, кто старается сейчас посещать только магазины в шаговой доступности, мы добавили сим-карты в ассортимент небольших торговых точек. Это позволит нашим абонентам оставаться на связи без посещения специализированных салонов», — отмечает коммерческий директор «МегаФона» Влад Вольфсон.

Активировать сим-карту можно самостоятельно в любое удобное время через мобильное приложение «МегаФона», в том числе с авторизацией через портал госуслуг. Такая активация займет не более 5-10 минут. Приложение позволяет распознать лицо клиента, верифицировать фото в паспорте и автоматически заполнить электронный договор. При регистрации абонент может выбрать любой из действующих тарифов.

Справка

МегаФон оператор связи

Багратионовский р-н, г. Багратионовск, ул. Калининградская, 5
8 800 550 05 00
kaliningrad.megafon.ru

МегаФон оператор связи

Балтийский р-н, г. Балтийск, пр-т Ленина, 60А
8 800 550 05 00
kaliningrad.megafon.ru

МегаФон оператор связи

Гвардейский р-н, г. Гвардейск, ул. Гагарина, 1
8 800 550 05 00
kaliningrad.megafon.ru

МегаФон оператор связи

Гурьевский р-н, г. Гурьевск, ул. Советская, 1А
8 800 550 05 00
kaliningrad.megafon.ru
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Источник: «МегаФон»
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