Создаем весеннее настроение в саду, огороде, беседке и на балконе

Наконец-то весна!
Ваш сад — это наша забота, притом уже более 25 лет! Мы продаем только то, что купили бы сами.
В садовом центре «Протея» на Сержанта Мишина, 74, вы сможете найти большой выбор посадочного материала, товаров для обустройства сада, ухода за растениями, а также благоустройства территории и обустройства пространства для отдыха.Мы поможем подобрать растения и товары, проконсультируем и дадим рекомендации по уходу.
Есть возможность сделать заказ дистанционно.
У нас есть возможность доставить ваш заказ по городу и области!
Наш ассортимент:
- деревья и кустарники
- цветущие и хвойные растения
- плодовые растения
- рассада пеларгонии и других однолетних растений
- семена
- удобрения
- земля
- ландшафтные формы и фонтаны
- декоративные бассейны
- садовый инвентарь
- мебель для сада и веранды
- натуральный камень
- горшки и многое другое
Садовый центр «Протея» находится по адресу ул. Сержанта Мишина, 74.
Смотрите аассортимент на сайте, уточняйте цену и звоните для консультации нашим специалистам.
www.instagram.com/proteagarden/
ООО «Колео плюс», ОГРН 1073905022663, Калининград, ул. Сержанта Мишина, 74.
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