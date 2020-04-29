Создаем весеннее настроение в саду, огороде, беседке и на балконе

Наконец-то весна!
Ваш сад — это наша забота, притом уже более 25 лет! Мы продаем только то, что купили бы сами.

В садовом центре «Протея» на Сержанта Мишина, 74, вы сможете найти большой выбор посадочного материала, товаров для обустройства сада, ухода за растениями, а также благоустройства территории и обустройства пространства для отдыха.

Мы поможем подобрать растения и товары, проконсультируем и дадим рекомендации по уходу. 
Есть возможность сделать заказ дистанционно. 
У нас есть возможность доставить ваш заказ по городу и области! 
 
Наш ассортимент:
  • деревья и кустарники
  • цветущие и хвойные растения
  • плодовые растения 
  • рассада пеларгонии и других однолетних растений
  • семена
  • удобрения
  • земля
  • ландшафтные формы и фонтаны
  • декоративные бассейны
  • садовый инвентарь
  • мебель для сада и веранды
  • натуральный камень
  • горшки и многое другое
 

Садовый центр «Протея» находится по адресу ул. Сержанта Мишина, 74. 
Смотрите аассортимент на сайте, уточняйте цену и звоните для консультации нашим специалистам.
 
www.instagram.com/proteagarden/

ООО «Колео плюс», ОГРН 1073905022663, Калининград, ул. Сержанта Мишина, 74. 


Справка

Садовый центр Протея оптовый склад

г. Калининград, ул. Сержанта Мишина, 74
+7 (4012) 69 47 30
garden39.ru
Instagram
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Источник: Садовый центр «Протея»
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