«МегаФон» запустил тарифы для удаленной работы без ограничения трафика

«МегаФон» запустил специальную линейку тарифов передачи данных для тех, кто в условиях самоизоляции работает удаленно и не может пользоваться домашним интернетом. Тарифы без ограничения скорости позволяют обеспечить доступ в интернет, сопоставимый с проводными сетями.

За последние несколько недель продажи модемов и роутеров в магазинах МегаФон Ритейл выросли в четыре раза. Клиенты, переходя на удаленный режим работы, ощутили перегрузку фиксированных сетей, а многие предпочитают уехать за город, где может не быть фиксированного домашнего интернета.

«Мы видим, как меняются потребности наших абонентов в текущих непривычных условиях, и предлагаем новую линейку тарифов передачи данных. Честный безлимит без ограничения скорости позволяет обеспечить доступ в интернет, сопоставимый с проводными сетями, для полноценной удаленной работы дома или на даче. А для тех, кто выезжает за город только на выходные, но должен быть на связи, мы разработали отдельный тариф с оплатой только за дни пользования интернетом», - отмечает Влад Вольфсон, коммерческий директор «МегаФона».

Тариф с безлимитным интернетом для модемов и роутеров «Закачайся! В любой момент» позволяет оплачивать только те дни, когда он действительно нужен. «Закачайся! На полную» включает безлимитный интернет без ограничений скорости – максимальный пакет для удаленной работы в любой сфере. Для тех, кто использует интернет чаще всего для общения в соцсетях, онлайн-покупок и интернет-серфинга, разработан недорогой тариф «Закачайся! Легко» на скорости до 4 Мбит/с – трафик при этом не ограничен.

Безлимитный интернет действует не только в домашнем регионе, но и в поездках по России. Во всех тарифных планах действует бесплатная опция «МегаФон Защита», исключающая нежелательные платные подписки в сети. Тарифы доступны для подключения до 1 июля. Новую сим-карту с тарифом «Закачайся!» можно купить в салонах или в интернет-магазине, а также на новый тариф можно перейти в Личном кабинете, если вы уже абонент «МегаФона».


*ПАО «МегаФон», ОГРН: 1027809169585

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Источник: «МегаФон»
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