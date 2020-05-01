Как безопасно и выгодно купить очки и линзы в период пандемии?



Пожалуй, необходимость сидеть дома больше всего ударила по людям с плохим зрением. Ведь изначально очки и контактные линзы даже не были включены в перечень предметов первой необходимости! Хорошо, что правительство Калининградской области всё же разрешило профессиональным салонам оптики работать.

Сеть салонов «Super Оптика» полностью поддерживает решение жителей нашего региона беречь себя — поэтому предлагает сразу несколько безопасных вариантов, как обзавестись очками и линзами.

Во-первых

Салоны работают с соблюдением всех необходимых мер предосторожности. Сотрудники носят респираторы и перчатки, рабочие поверхности дезинфицируются каждые два часа. Оправы и очки также обрабатывают после каждой примерки. Кроме того, в целях вашей безопасности, персонал следит, чтобы в салоне не находилось более трех покупателей одновременно. В сети проводят бесплатную проверку зрения и подбор очков или контактных линз. Да, это совершенно бесплатно, запишись к профессиональным специалистам по ссылке.



Во-вторых

Мастерская по изготовлению очковых линз трудится в усиленном режиме, чтобы поддерживать здоровье ваших глаз. Сроки изготовления очков — от 3-х рабочих дней. При этом все диоптрии линз для очков в наличии, так что ожидание будет минимальным.

В-третьих

Бесплатная доставка — курьеры привезут заказ к вам домой. А чтобы минимизировать контакты с посторонними людьми, теперь на сайте доступна оплата онлайн и бесконтактная доставка. В этом случае курьер оставит ваш заказ на пороге, не приближаясь к вам. Это уникальное предложение в Калининграде среди салонов оптики. Кстати, интернет-магазин также работает в усиленном режиме, так что ваш заказ привезут очень скоро!

И в-четвертых

В тяжелые времена важно поддерживать не только физическое здоровье, но и эмоциональное. Поэтому «Super Оптика» дарит покупателям суперскидки! Вы можете приобрести солнцезащитные очки и брендовые оправы до 50% дешевле! И всё это — в разгар весенне-летнего сезона. Выбирайте очки своей мечты на нашем сайте.

А для тех, кто носит контактные линзы

Специальное предложение: только сейчас, покупая Acuvue Oasys, пару двухнедельных линз вы получаете в подарок! Закажи на www.39linz.

Совершайте покупки выгодно и в хорошем настроении! Заботьтесь о защите от вируса, а наша сеть «Super Оптика» позаботится о здоровье ваших глаз.


Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

Справка

Super оптика сеть салонов оптики

г. Калининград, ул. Профессора Баранова, 40, эт. 2, ТРЦ «Европа», атриум «Берлин»
+7 (4012) 33 07 77
super-optika.ru

Super оптика сеть салонов оптики

г. Калининград, ул. Гайдара, 120, супермаркет "Виктория"
+7 (4012) 33 07 77
super-optika.ru

Super оптика сеть салонов оптики

г. Калининград, б-р Солнечный, 1, супермаркет "Виктория"
+7 (4012) 33 07 77
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г. Калининград, ул. У.Громовой, 13В
+7 (4012) 33 07 77
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Источник: Сеть салонов «Super Оптика»
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