Магазины «Baltmaximus» открылись

В Калининграде открылись популярные магазины бытовой техники и электроники сети «Baltmaximus».

Пока только по двум адресам. Но уже это дает возможность получить лично профессиональную консультацию, выбрать нужную модель, оплатить покупку и заказать доставку на удобную дату.

Сообщаем адреса магазинов:

  • ул. У. Громовой, 30 (напротив, ТЦ «Виктория») – да, магазин работает!

  • Ленинский проспект, 68 – 74, (остановка общественного транспорта, рядом с ул. Багратиона) – да, магазин ждёт покупателей!




Открытие магазинов стало возможным после смягчения режима хозяйственной деятельности. Решение было принято вечером, 28 апреля 2020 года, губернатором Калининградской области Антоном Алихановым после выступления президента России Владимира Путина.

Для тех, покупателей, которые свободно чувствуют себя при осуществлении покупок через интернет,  —работает интернет магазин baltmaximus.com.

ООО «ЭТК», г. Калининград, ул. Судостроительная, 75, ОГРН 1063906139450.

Справка

BaltMaximus магазин бытовой техники и электроники

г. Калининград, пр-т Ленинский, 68-74
+7 908 290 24 85
www.baltmaximus.com

BaltMaximus магазин бытовой техники и электроники

г. Калининград, ул. У.Громовой, 30
+7 908 290 24 26
www.baltmaximus.com
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На правах рекламы
Источник: Baltmaximus
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