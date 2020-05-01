В Калининграде и области вновь заработала «Техновыгода»

В Калининградской области вновь открылись популярные магазины бытовой техники и электроники сети «Техновыгода».

Да, пока не все. Установленные ограничения не дают сейчас этого сделать.

Но уже можно самостоятельно выбрать все необходимое из большого количества представленных в этих магазинах товаров. Все то, что вынужденно было отложено «на потом».

В магазинах с соблюдением масочного режима уже затовариваются после долгого перерыва первые покупатели. Цены, несмотря на ситуацию, не выросли.

Ведь в «Техновыгоде» — всегда выгодно!

Адреса открытых магазинов «Техновыгода»:

г. Калининград

— ул. Багратиона, 49

— ул. Черняховского, 15-А

— Московский пр-т, 163

— ул. Горького, 104

Гурьевский район

— ул. Промышленная, 6, ТЦ «Акорус»

г. Гусев

— ул. Менделеева, 4

г. Советск

— ул. Победы, 46 — 48