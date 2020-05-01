В Калининграде и области вновь заработала «Техновыгода»

В Калининградской области вновь открылись популярные магазины бытовой техники и электроники сети «Техновыгода».

Да, пока не все. Установленные ограничения не дают сейчас этого сделать.

Но уже можно самостоятельно выбрать все необходимое из большого количества представленных в этих магазинах товаров. Все то, что вынужденно было отложено «на потом».

В магазинах с соблюдением масочного режима уже затовариваются после долгого перерыва первые покупатели. Цены, несмотря на ситуацию, не выросли.

Ведь в «Техновыгоде» — всегда выгодно!

Адреса открытых магазинов «Техновыгода»:

г. Калининград
— ул. Багратиона, 49
— ул. Черняховского, 15-А
— Московский пр-т, 163
— ул. Горького, 104

Гурьевский район
— ул. Промышленная, 6, ТЦ «Акорус»

г. Гусев
— ул. Менделеева, 4

г. Советск
— ул. Победы, 46 — 48

Справка

Техновыгода магазин бытовой техники и электроники

г. Калининград, пр-т Московский, 163
+7 908 290 24 56
Вконтакте

Техновыгода магазин бытовой техники и электроники

г. Калининград, ул. Багратиона, 49, «Рембыттехника»
+7 908 290 24 35
Вконтакте

Техновыгода магазин бытовой техники и электроники

г. Калининград, ул. Черняховского, 15
+7 908 290 24 36
Вконтакте

Техновыгода магазин бытовой техники и электроники

Гурьевский р-н, пос. Кутузово, ул Промышленная, 8, ТЦ «Крокус»
Вконтакте
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Источник: Техновыгода
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