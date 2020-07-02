2 УЗИ и консультация уролога за 1 440 рублей — получите скидку 20%

По 31 июля действует скидка 20% на приём и обследование у уролога-андролога. УЗИ предстательной железы, УЗИ мочевого пузыря, приём и консультация уролога стоят всего 1 440 рублей.

Всемирная Организация Здравоохранения рекомендует каждому мужчине старше 40 лет регулярно проходить урологическое обследование для раннего выявления простатита, аденомы и онкологических заболеваний предстательной железы.

Урологи-андрологи медицинского центра Class Clinic работают в соответствии с рекомендациями Европейской Ассоциации урологов, которые основаны на комплексном подходе в лечении. Схема лечения включает в себя новейшие препараты на натуральной основе (которые показаны также для пациентов, страдающих сердечно-сосудистыми патологиями и сахарным диабетом), современные физиопроцедуры и лазерные процедуры.







Урологи медицинского центра Class Clinic занимаются следующими вопросами:

Улучшение потенции в любом возрасте, в том числе при сердечно-сосудистых заболеваниях и сахарном диабете

Устранение проблем с эрекцией, а также профилактика эректильной дисфункции

Лечение преждевременного семяизвержения (ранней эякуляции)

Безоперационное (медикаментозное) лечение аденомы предстательной железы

Лечение хронического и бактериального простатита с устранением поясничных болей

Диагностика и лечение заболеваний, передающихся половым путем

Интимная косметология (удаление кондилом, папиллом)

Циркумцизия (обрезание крайней плоти)

Запишитесь на приём к опытным урологам-андрологам удобным способом:

1. На сайте медицинского центра через форму записи или с помощью онлайн-консультанта.

2. По телефону (4012) 33-44-55.

3. В мессенджерах Viber, Telegram, WhatsApp: 8909 777-800-9.



Срок действия акции: с 1.07.2020 г. по 31.07.2020 г. Об организаторе акции, правилах ее проведения, о размерах скидок, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по телефону (4012) 33-44-55.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.