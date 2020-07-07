Отдай свой голос маленькому победителю: звездная вакансия от «ДолговГрупп»

Торговая сеть «Наш продукт» совместно с ТМ «Нежинская» агрохолдинга «ДолговГрупп» объявляет финал конкурса #люблюнежинскую! В нем приняли участие более 80 малышей от 3 до 12 лет. На первом этапе голосования, который проходил на сайте наш-продукт.рф, юные конкурсанты собрали более 25000 голосов калининградцев и жителей области. Присоединяйтесь к голосованию и выбирайте финалиста!

Победитель, набравший наибольшее число голосов, станет лицом рекламной кампании нового продукта калининградского бренда «Нежинская» и получит полугодовой запас продуктов!

Перед вами десять финалистов, десять талантливых и удивительных малышей.

Правила проведения: http://dolgovagro.ru/news/615/

Организатор: ООО «Гусевмолоко», ОГРН 1023900550398, адрес: 238300, Калининградская обл, г. Гурьевск, Калининградское шоссе, 21А, каб. 107.

Сроки проведения: 20 мая 2020 г. — 14 июля 2020 г.

Справка

Наш продукт фирменные магазины агрохолдинга ДолговГрупп

г. Калининград, ул. Киевская, 80, Балтийский рынок
dolgovagro.ru

Наш продукт фирменные магазины агрохолдинга ДолговГрупп

Гурьевский р-н, г. Гурьевск, ул. Новая, 3
dolgovagro.ru

Наш продукт фирменные магазины агрохолдинга ДолговГрупп

Гурьевский р-н, г. Гурьевск, ул. Крайняя, 3
dolgovagro.ru

Наш продукт фирменные магазины агрохолдинга ДолговГрупп

Гурьевский р-н, г. Гурьевск, ул. Безымянная, 4А, «Птицефабрика», магазин ПФГ
dolgovagro.ru
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Бизнес
Источник: ООО «Гусевмолоко»
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