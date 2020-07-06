Кадастровая палата предлагает выездное оформление недвижимости

В современном темпе жизни распоряжаться своим временем — задача не из простых. Нередки ситуации, когда необходимо срочно оформить документы, а времени на посещение офиса МФЦ и ожидания в очередях нет. А из отдаленных населенных пунктов еще необходимо добраться до ближайшего МФЦ, потратив немало денег на дорогу. Уже сегодня внедряются новые услуги для экономии времени и сил человека. В целях удобства получения услуг по государственной регистрации объектов недвижимости Кадастровой палатой организована работа по выездному приему документов в регионе.

Для вызова специалиста необходимо обратиться в Кадастровую палату Калининградской области и согласовать дату и время выезда сотрудников. Специалисты приедут в удобное время, сразу же проконсультируют и примут документы, а также организуют доставку документов по результатам оказания услуг. Данная услуга будет интересна гражданам, агентствам недвижимости, а также застройщикам. Это удобно и эффективно, поскольку позволяет максимально в короткие сроки заключить сделку. Преимущество данной услуги:

  • возможность получения государственной услуги в удобное время и в удобном месте;
  • экономия и индивидуальный подход к заявителю;
  • сокращенный порядок учетно-регистрационных действий на 2 дня.

Стоимость услуги по выездному приему для физических лиц — 1020 рублей, для юридических лиц — 1530 рублей.

Узнать более подробную информацию и записаться на оказание услуги по выездному обслуживанию можно:
— по телефону 8 (4012) 677-153,
— по электронной почте vyezd@39.kdastr.ru,
— или лично в офисе приема-выдачи документов по адресу: г. Калининград, ул. Осенняя, д. 32, каб. 10.

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Источник: Кадастровая палата
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