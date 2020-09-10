С 11 по 13 сентября на острове Канта пройдет фестиваль «Янтарные выходные»

Главный янтарный праздник: «Янтарные выходные» станут первым мероприятием в Калининграде после пандемии. Калининград и Калининградская область неразрывно ассоциируются с янтарём: солнечный камень не раз воспевался в легендах, становился героем сказок и мифов. Но сейчас мало кто сможет ответить, почему именно янтарю приписываются волшебные свойства, почему даже спустя века он не теряет популярности по всему миру?



Калининград и Калининградская область неразрывно ассоциируются с янтарём: солнечный камень не раз воспевался в легендах, становился героем сказок и мифов. Но сейчас мало кто сможет ответить, почему именно янтарю приписываются волшебные свойства, почему даже спустя века он не теряет популярности по всему миру?



Иначе взглянуть на этот уникальный минерал и найти для себя ответы можно на фестивале «Amberweekend». Мероприятие проводится под эгидой Минпромторга России при поддержке правительства региона и Янтарного кластера Калининградской области. Впервые «Янтарные выходные» прошли в 2019 году, и теперь становятся ежегодным событием: с 11 по 13 сентября на острове Канта гостей ждёт трёхдневная развлекательная программа.

В центре внимания янтарь: от мастер-классов до выставки уникальных арт-объектов — скульптур, которые будут подготовлены специально для фестиваля. Мастера и художники из лучших янтарных компаний откроют тайны своего ремесла и признаются в любви к самому тёплому камню. Вместо традиционного подхода к украшениям из янтаря — стильные и современные вещи с необычным дизайном: на фестивале можно будет приобрести подлинные шедевры и забрать кусочек солнца с собой.





Помимо этого, гостей ожидает концертная программа с участием лучших музыкальных коллективов Калининграда. Для детей будут работать семейные зоны и анимационные площадки, любителям активного отдыха понравятся спортивные активности. В пятницу в вечернее время ожидается выступление диджеев с зажигательными сетами.

Голодным не останется никто: подкрепиться без отрыва от фестиваля можно будет на фуд-корте с полюбившейся калининградцам уличной едой. Кстати, специально для фестиваля каждый участник фуд-корта представит блюдо либо напиток, связанный с янтарем.

Время работы площадок фестиваля:



11 сентября с 18:00 до 22:00

12 сентября с 12:00 до 22:00

13 сентября с 12:00 до 18:00

«Amberweekend» — это новый шаг для янтарного туризма и продвижения Калининградской области, а также замечательный праздник, чтобы отдохнуть всей семьей. За настоящим янтарём — только сюда: Балтийское море само вынесет сокровища природа прямо к вашим ногам.

Следить за новостями фестиваля можно на сайте www.amberweekend.com или в соцсетях мероприятия: Instagram, ВКонтакте, Oдноклассники.







0+ Фестиваль проводится при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации и правительства Калининградской области.