«Внимание, внимание! Идет Табаскомания»: -30% на все пиццы в «Табаско»

«Табаско» вот уже более 10 лет радуют своих гостей отличной едой. В меню собрано множество кулинарных хитов: от паназиатской кухни и боулов до горячих блюд из мяса и рыбы, а также салаты, закуски, итальянская паста и десерты. Но главным хитом, который особенно нравится детям, в меню является «пицца», и вот тут есть где разгуляться.
В общем, за пиццей вам точно в «Табаско», тем более что акция «Табаскомания» — это возможность поесть любую пиццу со скидкой 30%.Волшебная формула действует для детей и гостей с детьми до 14 лет с 7 по 30 сентября 2020 года в кафе «Табаско» по адресам:
- ул. Горького, 154а
- ул. Автомобильная, 18 б.
Акция действует только в кафе и не распространяется на доставку. Бронирование и информация по тел. + 7(4012) 777-010.
Дети любят пиццу в «Табаско», тем более когда там «Табаскомания»!
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