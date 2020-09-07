«Внимание, внимание! Идет Табаскомания»: -30% на все пиццы в «Табаско»

«Табаско» вот уже более 10 лет радуют своих гостей отличной едой. В меню собрано множество кулинарных хитов: от паназиатской кухни и боулов до горячих блюд из мяса и рыбы, а также салаты, закуски, итальянская паста и десерты. Но главным хитом, который особенно нравится детям, в меню является «пицца», и вот тут есть где разгуляться.


Разнообразие пицц впечатляет: более 40 видов, которые в ресторане делают с разными начинками и размерами. С морепродуктами — «Том Ям», итальянская — «Маргарита», римская — «Прошутто & Фунги», острая — «Чили», сладкая — «Тоскана», на тонком или пышном тесте — выбор за вами! Очень советуем «Семейную» — на большую компанию!


В общем, за пиццей вам точно в «Табаско», тем более что акция «Табаскомания» — это возможность поесть любую пиццу со скидкой 30%

Волшебная формула действует для детей и гостей с детьми до 14 лет с 7 по 30 сентября 2020 года в кафе «Табаско» по адресам:
  • ул. Горького, 154а
  • ул. Автомобильная, 18 б.

Акция действует только в кафе и не распространяется на доставку. Бронирование и информация по тел. + 7(4012) 777-010

Дети любят пиццу в «Табаско», тем более когда там «Табаскомания»! 


Справка

Табаско ресторан

г. Калининград, ул. Автомобильная, 18Б, эт. 1
+7 (4012) 92 29 40
tabasko.ltd

Табаско ресторан

г. Калининград, ул. Горького, 154А
+7 (4012) 35 77 88
tabasko.ltd
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На правах рекламы
Источник: «Табаско»
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