«ФИНАМ» завоевал «Финансовый престиж»

АО «ФИНАМ» стало лауреатом VIII ежегодной премии «Финансовый престиж» в номинации «Лучшее информационное наполнение сайта» в секторе «Инвестиционные компании».

Церемония награждения победителей прошла 25 августа 2020 года в министерстве финансов Калининградской области. Почетную награду от организаторов премии получил Денис Павлов, представитель АО «ФИНАМ» в Калининграде.

«Финансовый престиж» — первая в России межрегиональная награда для финансовых организаций, основной целью которой выступает улучшение качества услуг на региональном финансовом рынке. Премия вручается с 2012 года при поддержке Минфина России и является частью программы повышения финансовой грамотности населения. В 2015 году к премии присоединилась Калининградская область.

Лауреатами премии могут стать любые финансовые организации, оказывающие банковские, страховые и инвестиционные услуги. При этом победители определяются в результате многоступенчатого отбора лучших представителей индустрии: по результатам народного голосования, контрольных проверок и независимых оценок региональных координационных советов. За годы своего существования проект заслужил репутацию эффективного и востребованного инструмента общественного участия в повышении качества услуг финансовых организаций.





Потребители, проголосовавшие за сайт finam.ru, в своих комментариях отмечают его высокую информативность, практичность и удобство работы с данными, подчеркивая при этом, что одним из важных плюсов выступает наличие бесплатного мобильного приложения с возможностью демо-трейдинга для начинающих инвесторов, еще только осваивающих различные инструменты работы на фондовом рынке. Кроме того, согласно данным социологических опросов, проводившихся с целью определения победителя премии, потребители позитивно отзываются непосредственно об обслуживании в офисе представителя АО «ФИНАМ» в Калининграде. Положительные оценки заслужили прежде всего компетентность и вежливость персонала, а также профессиональная работа инвестиционных консультантов компании.

«Мы благодарны нашим клиентам и экспертному совету за столь позитивную оценку нашей работы. Это в первую очередь очень важная для нас обратная связь от непосредственных потребителей наших инвестиционных продуктов и услуг. Ориентируясь на эту высокую планку, мы ставим перед собой еще более масштабные и амбициозные задачи, в том числе в части развития информационных технологий и клиентского сервиса», — отметил Денис Павлов, исполнительный директор представителя АО «ФИНАМ» в Калининграде.

*АО «Инвестиционная компания «ФИНАМ». Лиц. №177-02739-100000 от 09.11.2000 г.