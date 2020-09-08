В Калининграде будут готовить программистов и дизайнеров с нуля

Обвал финансовых рынков, резкий рост курса валют, изоляция из-за коронавируса заставили задуматься: что будет дальше, когда это всё закончится?
Востребованную профессию международного уровня калининградцы получат после обучения в международной «Компьютерной Академии Шаг».В голове большинства при упоминании этой профессии появляется образ худощавого юноши в очках, корпящего над решением сложных интеллектуальных задач и получающего высокую зарплату в валюте (тем самым поднимающего ВВП своей страны). И вы недалеки от истины! Но сейчас стать айтишником может каждый независимо от возраста, пола и места жительства. Для освоения профессии нужно только желание и твердое намерение освоить профессию!
10 сентября приглашаем на бесплатное мероприятие «Старт в IT» в международную «Компьютерную Академию Шаг».
В нашем городе «Компьютерная Академия Шаг» развивает культуру IT, готовит специалистов международного уровня и дает возможность трудоустройства в крупнейшие IT-компании.
Само образование построено на разборе конкретных кейсов. Кризис — время новых возможностей! Какой путь получения престижной ИТ-профессии выбрать, решать вам. Пришла эпоха точных действий, где промедление в приобретении знаний может надолго отодвинуть получение желанной работы. ИТ-сфера — это уже наступившее будущее, в котором можно хорошо зарабатывать вне зависимости от курса валют, фондовых рынков и эпидемий. Шагайте в ногу со временем!
Всего предусмотрено три направления профессионального компьютерного образования, позволяющих получить комплекс знаний, навыков и компетенций, которые не оставят вас без работы:
- Разработка программного обеспечения
- Компьютерная графика и дизайн
- Сети и кибербезопасность
На презентации «Старт в IT» вы узнаете:
7 самых востребованных профессий будущего;
5 технологий, которые никогда не оставят вас без работы;
8 убедительных причин стать IT-шником;
Пошаговый алгоритм трудоустройства в IT;
10 причин обучаться в «Шаге»;
5 преимуществ, которые получают выпускники Академии.
Вам расскажут о современных и востребованных программах обучения.
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