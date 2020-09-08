В Калининграде будут готовить программистов и дизайнеров с нуля

Обвал финансовых рынков, резкий рост курса валют, изоляция из-за коронавируса заставили задуматься: что будет дальше, когда это всё закончится?





Востребованную профессию международного уровня калининградцы получат после обучения в международной «Компьютерной Академии Шаг».

Когда паника утихнет, нас ждет много изменений. В первую очередь изменится рынок труда: многие сотрудники предпочтут остаться на удаленке и больше не вернутся в офис. Кризис коснется большинства сфер, и наименьшим рискам подвержена сфера IT. Специалисты этой сферы и раньше работали удаленно, поэтому нынешняя обстановка не повлияла на график и зарплату. Неудивительно, что сейчас всё больше людей хотят работать в этой сфере.В голове большинства при упоминании этой профессии появляется образ худощавого юноши в очках, корпящего над решением сложных интеллектуальных задач и получающего высокую зарплату в валюте (тем самым поднимающего ВВП своей страны). И вы недалеки от истины! Но сейчас стать айтишником может каждый независимо от возраста, пола и места жительства. Для освоения профессии нужно только желание и твердое намерение освоить профессию!10 сентября приглашаем на бесплатное мероприятие «Старт в IT» в международную «Компьютерную Академию Шаг».

В нашем городе «Компьютерная Академия Шаг» развивает культуру IT, готовит специалистов международного уровня и дает возможность трудоустройства в крупнейшие IT-компании.





Разработка программного обеспечения

Компьютерная графика и дизайн

Сети и кибербезопасность

10 сентября в 18:30 ждем вас. Регистрация обязательна .

Само образование построено на разборе конкретных кейсов. Кризис — время новых возможностей! Какой путь получения престижной ИТ-профессии выбрать, решать вам. Пришла эпоха точных действий, где промедление в приобретении знаний может надолго отодвинуть получение желанной работы. ИТ-сфера — это уже наступившее будущее, в котором можно хорошо зарабатывать вне зависимости от курса валют, фондовых рынков и эпидемий. Шагайте в ногу со временем!Всего предусмотренопрофессионального компьютерного образования, позволяющих получить комплекс знаний, навыков и компетенций, которые не оставят вас без работы:Цель нашей Академии — трудоустройство каждого выпускника. Только практикующие педагоги. В Академии есть свой карьерный центр, который помогает при будущем трудоустройстве.На презентации «Старт в IT» вы узнаете:7 самых востребованных профессий будущего;5 технологий, которые никогда не оставят вас без работы;8 убедительных причин стать IT-шником;Пошаговый алгоритм трудоустройства в IT;10 причин обучаться в «Шаге»;5 преимуществ, которые получают выпускники Академии.Вам расскажут о современных и востребованных программах обучения.