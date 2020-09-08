Заслужить доверие гостей: что нужно знать о калининградских «Пятёрочках»

Первые магазины торговой сети «Пятёрочка» открылись в Калининграде 26 июня. Сейчас в регионе их насчитывается уже шесть, а два месяца работы, прошедшие с момента открытия, позволяют оценить результаты и сделать первые выводы. В том числе для этого в регион прилетел генеральный директор торговой сети Сергей Гончаров, который согласился провести экскурсию для местных журналистов по одному из калининградских магазинов.

Наша основная ценность — лояльные гости, которые доверяют магазину и каждый день выбирают его. Мы — заботливый, свежий и удобный магазин, в котором уютная атмосфера и выгодные цены», — говорит Сергей Гончаров. И атмосфера действительно привлекает внимание: в дизайне интерьера преобладает тёплая цветовая гамма, в декоре много элементов под дерево. Местные «Пятёрочки» открываются сразу в новом концепте, внедрять который по стране сеть стала в еще в 2019 году, а сейчас постепенно реконструирует в соответствие с ним другие свои магазины.





», — говорит Сергей Гончаров. И атмосфера действительно привлекает внимание: в дизайне интерьера преобладает тёплая цветовая гамма, в декоре много элементов под дерево. Местные «Пятёрочки» открываются сразу в новом концепте, внедрять который по стране сеть стала в еще в 2019 году, а сейчас постепенно реконструирует в соответствие с ним другие свои магазины.

Во входной зоне традиционно размещены сезонные предложения и промо-позиции, но самое интересное начинается чуть дальше — там, где размещена свежая и готовая продукция. Трехъярусная конструкция с внушительным ассортиментом фруктов и овощей занимает значительную часть торгового зала, рядом — места для отдыха, перекуса и подзарядки мобильных устройств, автоматы с кофе и апельсиновым фрешем. Затем — пекарня, которая производит 40 наименований хлебобулочных изделий.





Другая особенность, на которую Сергей Гончаров обращает внимание, — высокая доля продукции локальных производителей. В общем ассортименте магазинов она занимает порядка 40%. Это товары хорошо известных калининградцам компаний: «Первый хлебозавод», «Русский хлеб», АО «Молоко», «Альмак», «Балтптицепром» и многих других.



Мы заключаем прямые контракты с производителем, не вкладываем средства в продвижение и рекламу таких товаров, и благодаря этой экономии можем предоставить нашим гостям наиболее привлекательное предложение».





Приемлемые цены наряду с удобством для гостей, свежестью продукции и заботой о сообществе — ключевые аспекты новой концепции торговой сети. В ассортименте представлено также множество товаров, выпускаемых под собственными торговыми марками. «».



В качестве примера Сергей Гончаров приводит торговые марки «Селяночка» (бакалея), «Красная цена» (молочная продукция), Arivali (минеральная вода). Разница в цене по сравнению с аналогичными товарами других марок ощутима и иногда достигает нескольких десятков рублей. Кроме того, сеть предлагает специальные скидки и помощь наименее обеспеченным слоям населения: пенсионерам и семьям с детьми. Еще одной частью социальной программы торговой сети «Пятёрочка» является сотрудничество с поисково-спасательным отрядом «Лиза Алерт» и волонтёрскими организациями.









Сейчас торговая сеть обеспечивает рабочими местами порядка 135 жителей Калининградской области, не считая офисного персонала (это еще полтора десятка сотрудников). До конца года количество магазинов планируется довести до 20. Соответственно значительно вырастет и число рабочих мест. Одновременно торговая сеть внедряет современные технологичные решения, одно из которых — кассы самообслуживания собственной разработки. Они позволяют гостям не терять время в очереди в пиковое время и снижать нагрузку на кассиров.

Кроме того, с целью заботы об окружающей среде, сеть активно реализует различные экологические инициативы — от вертикальных холодильников с дверцами, которые позволяют тратить меньше энергии на поддержание нужного температурного режима, до отправки на переработку пластика, картона и бумаги. Даже покупательские корзины и плафоны для ламп здесь изготовлены с использованием переработанного пластика.



«В нашей стране исторически доверие к ритейлу низкое. Опираясь на наши ключевые ценности — низкие цены, свежесть и качество, безусловное удобство и забота о сообществе — мы хотим достичь нашей миссии: заслужить доверие гостей», — резюмировал Сергей Гончаров.

объясняет гендиректор сети».Точками роста в торговой сети называют работу с ценами и расширение ассортимента. «», — замечает Сергей Гончаров.