Сбербанк предоставит кредит Калининградской области

Сбербанк заключил с министерством финансов Калининградской области государственные контракты на общую сумму 2,45 млрд рублей. Средства пойдут на финансирование дефицита областного бюджета и погашение действующих долговых обязательств.

В рамках контрактов региону будут открыты три возобновляемые кредитные линии сроком на два года под плавающую ставку. Условия контрактов предоставляют возможность досрочного погашения без штрафов и комиссий. Дополнительные сборы и иные платежи, кроме процентов по кредиту и штрафных санкций, отсутствуют.

Андрей Свердлов, управляющий Калининградским отделением ПАО Сбербанк: «Банк заинтересован в продолжении сотрудничества с Калининградской областью, и заключение контрактов на кредитование — это один из элементов стратегического партнерства с регионом».

По словам министра финансов Калининградской области Виктора Порембского, региону такие кредитные линии позволяют эффективно управлять объемом рыночных заимствований и минимизировать расходы на их обслуживание, что актуально в текущих экономических условиях, с учетом дополнительных расходов на устранение последствий распространения коронавирусной инфекции в достаточно жестких ограничениях по уровню государственного долга и заимствований.

ПАО Сбербанк 

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Бизнес
Источник: Сбербанк
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