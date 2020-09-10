Калининградцев приглашают на модные «Гастроли»

С 17 по 19 сентября команда beinopen проведет «Гастроли» – просветительский проект о том, как и с кем делать моду в России. В течение трех дней в рамках проекта специалисты модной индустрии прочитают серию лекций и организуют публичные дискуссии для дизайнеров и основателей модных брендов, производителей, ритейлеров и байеров, фотографов, стилистов, представителей смежных профессий, студентов и тех, кому интересно узнать, как устроена модная индустрия.

Команда beinopen работает над образовательным проектом новой модной индустрии в течение шести лет. За эти годы сформировано профессиональное комьюнити, проанализированы сотни fashion-проектов и выработана четкая система ценностей индустрии.


«Мода — лучший из способов монетизации креатива на сегодняшний день, – говорит основатель и идеолог beinopen Алексей Баженов. — Однако игрокам в России зачастую не хватает информации, которая дала бы возможность создавать конкурентный модный продукт — пользоваться современным визуальным языком, замечать тенденции в индустрии, социальные и экономические тренды».

Этот тезис подтверждает цикл лекций «Гастролей» в Калининграде:

1. Как устроена система моды в России? Лектор — Алексей Баженов, основатель Института развития индустрии моды beinopen.     

2. Как социальные тренды создали новый модный язык и как его понимать? Лектор — Саша Манакина, редактор, социолог моды.

3. Сам себе VOGUE: как модным проектам выстроить контентную стратегию? Лектор — Карина Никифорова, редактор, куратор BIOF — фестиваля кино о моде.

4. В будущее возьмут не всех: прогнозы и перспективы модного рынка после пандемии. Лектор — Алексей Баженов, основатель Института развития индустрии моды beinopen    

5. Фестиваль Beinopen Films — кино о моде: смотрим и обсуждаем.

После лекционных программ команда beinopen будет встречаться в неформальной обстановке с местным комьюнити, чтобы отсмотреть лукбуки, аккаунты в соцсетях и дать развернутую консультацию об ассортиментной политике, контентной стратегии, визуале, продвижении и продажах.

Вся программа и бесплатная регистрация — здесь.

beinopen — проект, нацеленный на модернизацию системы моды в России. Форум beinopen ежегодно собирает профессионалов индустрии моды из крупнейших российских и международных компаний. Среди спикеров 2019 года — Farfetch, Comme des Garçons, ЦУМ, «Цветной», Bosco di Ciliegi, РБК, «Яндекс». Кинофестиваль BIOF поддерживает независимых режиссеров и дизайнеров, создающих прогрессивный визуальный продукт. В 2019 году BIOF прошел в 18 городах России. Среди участников — The Blueprint, ZDDZ, «Кружок», Fakoshima, а также лондонские проекты 1Granary и Buffalo Zine.

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Источник: Vagonka.pro
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