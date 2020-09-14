Самое сложное задание ЕГЭ по английскому: как написать эссе на высший балл

Практически каждый школьник, который готовится к ЕГЭ по английскому языку, сталкивается с проблемой: где посмотреть примеры сочинений, как они вообще выглядят? «Задание 40» — самое сложное в экзаменационной работе, и многие придерживаются мнения, что только одиннадцатиклассники с высоким уровнем знания языка способны справиться с ним полноценно. В

Ирины Громовой такое мнение считают слишком категоричным, там уверены: любой ученик 8-11 класса с уровнем знания языка B1 и выше способен понять, что такое хорошее сочинение и как его писать.

«Как правило, дети пишут сочинение плохо по двум причинам. Первая из них — это отсутствие идей. То есть современные школьники, к сожалению, часто не знают, что сказать, и, как следствие, не могут четко выстроить свою аргументацию. Вторая причина — элементарная нехватка языковых ресурсов», — говорит основатель школы Ирина Громова. Чтобы помочь им справиться с обеими проблемами, в школе издали учебник, который так и называется: «ЕГЭ. Задание 40».

Авторы книги, преподаватели английского языка с внушительным стажем, написали 60 сочинений на 20 различных тем, соответствующих государственному образовательному стандарту, и разбили их на три уровня сложности. То есть к любой из 20 тем прилагается три авторских текста, написанные очень просто (B1), чуть сложнее (B2) и сложно (C1). К каждому сету сочинений прилагаются так называемые Tips — советы по написанию собственных эссе, помогающие четко выстроить аргументацию. А под каждым из текстов собраны так называемые Universal essay chunks — устоявшиеся выражения, которые являются универсальными и подходят для написания любого сочинения, одновременно позволяя экзаменующемуся продемонстрировать хороший уровень владения языком.





«Лексический подход сейчас господствует в языке; есть мнение, что не надо учить, что такое Present Continuous, и я с этим согласна: можно выучить „I’m sitting“, — и все будут понимать, что это значит „Я сижу“. Уникальность собранных нами chunks — в их универсальности: ученик может взять определенную лексическую единицу и применить ее где угодно. Для этого после каждого сочинения мы приводим примеры правильного использования этих выражений и даем возможность самостоятельно потренироваться», — объясняет Ирина Громова.

Помимо советов и лексических конструкций с примерами их использования после каждой темы приводятся еще две похожие, написать сочинения на которые предлагается самостоятельно, а заканчивается каждая из тем чек-листом, который помогает ученику каждый раз после написания сочинения проверить, находится ли он в рамках того, что от него требуется на экзамене, или нет.







Фактически ученик может самостоятельно, даже не занимаясь с репетитором, определить свой уровень владения английским языком, научиться составлять контент-план сочинения и четко ему следовать, обогатить свою лексику новыми словесными конструкциями и даже оценить степень успешности своей работы. Такой подход в школе не без гордости называют беспрецедентным. И именно его уникальность позволяет рекомендовать книгу не только учащимся выпускных классов, но и преподавателям. Особенно тем, которые стремятся соответствовать современным стандартам образовательной деятельности и заинтересованы в собственном саморазвитии.

«Уникальное учебное пособие, действительно, единственное в своём роде. Оригинальные разноуровневые тексты сочинений, интересные лексические задания, возможность учащимся самостоятельно или совместно с учителем реализовать главный принцип подготовки к ЕГЭ по английскому языку — Practice Makes Perfect*... И это все мы найдём в этой книге. <...> С данным учебным пособием реально набрать максимальный балл на экзамене».

Андрей Мишин, заслуженный учитель России, многопрофильная гимназия № 12, Тверь.

«Многие считают, что написать эссе в ЕГЭ по английскому языку на высший балл крайне сложно, в то время как счастливчики, познакомившиеся с новой книгой ES #1, уверены в обратном. Я твёрдо убеждена в том, что она сделает подготовку к написанию эссе максимально эффективной. <...> В отличие от многочисленных уже опубликованных пособий и тренажеров, данное издание не дрессирует, не „натаскивает на формат“, а учит. Учит думать, подбирать аргументы, выстраивать логику эссе, следить за соответствием написанного теме».

Ирина Томашевская, зам. председателя предметной комиссии по английскому языку Калининградской области, доцент БФУ им. И.Канта.

«Выбранный авторами алгоритм работы удачно сочетает классическую методику с разговорными формулами, последовательностью методических действий и находки современного коммуникативного когнитивного подхода. Ценное пособие в том числе для подготовки устной части, так как учит логике высказывания, расширяет лексический запас, тренирует в употреблении грамматических форм в коммуникативной ситуации».

Светлана Виноградова, доктор филологических наук, председатель региональной предметной комиссии по английскому языку Мурманской области.

Учебник «ЕГЭ. Задание 40» уже высоко оценили преподаватели ряда школ Калининграда и их коллеги из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России. Все они отмечают высокий уровень проработки материала и исключительную ценность пособия для подготовки к одному из самых сложных заданий в ЕГЭ. Универсальность учебника отметили и его зарубежные редакторы, американский профессор Джеффри Прэтер и британский специалист Крейг Баркер. По мнению последнего, представленные в книге сочинения и используемая методика идеальны для подготовки к экзамену IELTS.





Приобрести «ЕГЭ. Задание 40» можно на сайте школы www.esone.pro (раздел ESstore) или непосредственно в Английской школе #1, в центре Калининграда.Там же можно купить «умные» прописи Smаrt Steps — еще один уникальный учебник, созданный командой Ирины Громовой. Это пособие по английскому языку для малышей от 5 до 8 лет, позволяющее освоить алфавит, выучить необходимую для уровня Starters лексику и предлагающее массу интересных и увлекательных заданий, направленных в том числе на когнитивное развитие ребенка.

* Совершенство в практике

