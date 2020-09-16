Оцени качество голландской пекарни: сытные и сладкие пироги на любой вкус!

Голландскую пекарню в Калининграде знают и рекомендуют многие жители нашего города. И это неудивительно, ведь пекарня является крупным производителем и поставщиком замороженного слоеного теста, а также хлебобулочных полуфабрикатов, хлеба, готовых хлебобулочных и кондитерских изделий.

Пекарня готова предложить более 10 видов хлеба, замороженные полуфабрикаты от слоек до круассанов, как сладких, так и сытных. Стоит отметить, что при производстве используют только натуральные ингредиенты, а также секреты нидерландских пекарей. Да, технологи и пекари проходят стажировку именно в Нидерландах. Возможно, именно поэтому вкус продукции значительно отличается от аналогов, представленных в масс-маркете.





В состав Голландской пекарни входит бренд «Пироги А-ля Русс», или, как еще называют, «Пироги 39», благодаря одноименному сайту www.pirogi39.ru . Любимые многими «Пироги А-ля Русс» унаследовали самые лучшие традиции: использование только свежих и натуральных ингредиентов, любовь к своему делу и отслеживание качества на всех этапах приготовления. В меню пекарни уже более 50 видов пирогов и тортов. Каждый гурман здесь выберет себе пирог по душе. Подтверждением тому является счетчик, установленный на сайте компании: на сегодняшний день уже более 28 500 разнообразных пирогов и кондитерских изделий украсили столы калининградцев и жителей области. И это неудивительно, ведь мы предлагаем как классические сдобные пироги, так и утонченные лоранские, пикантные осетинские, а также нежнейшие торты и пирожные.

Классические сдобные пироги, как сладкие, так и сытные, занимают лидирующие позиции, но это и понятно. Ведь сдобное тесто в сочетании с различными начинками придется по вкусу всем от мала до велика.





Наша новинка — осетинские пироги наряду с лоранскими и сладкими флаями, которые придутся по вкусу всем как за праздничным столом, так и на будничном обеде.

Безусловным хитом среди наших клиентов является торт «Наполеон». И это неудивительно, ведь наш «Наполеон» так похож на тот, знакомый с детства. Где используются только натуральные ингредиенты. Тонкие слои пропитываются заварным кремом «Патисьер» с легким ароматом ванили.

Если вы решили встретиться с друзьями или порадовать своих близких свежим пирогом, «Пироги А-ля Русс» готовы испечь для вас пирог и доставить в течение 3 часов. Только представьте, стоит только подумать о горячем свежем пироге — и вскоре он уже у вас на столе! Однако следует учитывать, что условия и ассортимент ограничены, ведь не все пироги можно испечь так быстро, соблюдая все технологические процессы, а мы не печем пироги «про запас».





Отметим, что в пекарне регулярно проводятся акции, устанавливаются специальные низкие цены, осуществляется доставка пирогов по Калининграду и области. Также можно забрать пирог самостоятельно в пекарне, при этом получить дополнительную скидку.

Заказать пироги вы можете на сайте www.pirogi39.ru либо по телефону 377-366.