Калининградцы смогут проверить работу своего персонального «дирижера»

Под гортанью у каждого человека прячется его личный «дирижер» — щитовидная железа. Этот небольшой орган отвечает за обмен веществ в организме — если не следить за его состоянием, он способен отплатить вам депрессией, перееданием, недосыпом и усталостью одним взмахом «палочки», в роли которой выступают гормоны.

«Щитовидка» влияет на умственные способности, сон, аппетит, состояние кожи и волос, вес, физическую активность, прочность костей и скелета, работу сердца, половое развитие, способность женщины выносить и родить здорового ребенка.

Считается, что стресс — источник многих болезней, но сам по себе он не приводит к развитию заболеваний «щитовидки». Скорее наоборот — симптомы стресса могут оказаться не реакцией на эмоциональные нагрузки, а говорить о нарушении функции «щитовидки».

Подозрения на нарушения гормонального баланса и обмена веществ — повод для лабораторного обследования «щитовидки». Женщинам рекомендуется регулярно проходить профилактику: заболевания щитовидной железы у них встречаются намного чаще, чем у мужчин.

Узнать состояние «щитовидки» можно за одно посещение любого отделения лаборатории «Гемотест»: до 31 октября стоимость оценки функции щитовидной железы снижена до 690 рублей. Исследование займет всего 1 день.

В состав комплекса анализов для оценки функции «щитовидки» входит исследование трех гормонов, от которых зависит обмен веществ: T3 свободный, Т4 свободный и ТТГ.

Для проведения анализа у пациента возьмут кровь из вены (взятие биоматериала оплачивается отдельно). Исследование займет 1 день, а его результаты можно увидеть в личном кабинете на сайте www.gemotest.ru или получить по электронной почте. Также пациенты могут подписаться на бесплатное SMS-уведомление.

«Расшифровать» результаты помогут врачи-консультанты «Гемотеста»:

достаточно позвонить по номеру 8 (800) 550-13-13 (бесплатный звонок по всей России).

Адреса лабораторных отделений «Гемотест» в Калининграде:



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