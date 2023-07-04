Школа 56 объявляет о наборе старшеклассников в предпринимательский класс



Общеобразовательная школа № 56 предлагает выпускникам девятых классов поступление в новый — предпринимательский класс. Это профильный класс, который создан и работает в рамках президентской программы федерального проекта, целью которого является подготовить выпускников к осознанному выбору будущей профессии в сфере предпринимательства.

Обучаясь в таком классе, старшеклассники смогут развить предпринимательское мышление, освоить навыки проектного управления, разобраться в основах экономики, повысить финансовую грамотность и узнать об эффективных технологиях ведения бизнеса.

Школьники смогут разрабатывать и тестировать свои бизнес-идеи, а также получать консультации профессиональных экспертов в сфере современного бизнеса.

В процессе обучения ученики углубленно изучат: математику, экономику и право.

В Предпринимательском классе старшеклассники:

— научатся выстраивать бизнес-процессы и управлять ими, запускать стартапы и оптимизировать бизнес,

— освоят маркетинговые коммуникации, технологии финансового и инвестиционного анализа,

— изучат нормативные и правовые документы, регулирующие предпринимательскую деятельность,

— посотрудничают с представителями бизнес-сообщества и предпринимателями,

— разработают собственные стартапы в проектных лабораториях, бизнес-инкубаторах, бизнес-акселераторах,

— научатся работать в команде и организовывать деятельность проектных команд.

Какие преимущества получают учащиеся предпринимательских классов?

Выпускники предпринимательских классов не только получат теоретические знания, необходимые для успешного поступления в вузы, но и освоят перспективные технологии в сфере предпринимательства. Они поучаствуют в различных конференциях, олимпиадах и конкурсах, что даст старшеклассникам огромный опыт и перспективы. Ученики приобретут навыки разработки и реализации бизнес-идей, бизнес-проектов.

Удачный опыт работы предпринимательского класса состоялся в Москве, теперь такой класс появился в Калининграде, на базе общеобразовательной школы № 56.

С 1 июля начинается прием заявлений всех желающих через портал «Госуслуги», более подробную информацию можно получить по телефону +7(4012) 72-50-15. 

Школа имеет многолетний опыт инновационной, опытно-экспериментальной деятельности, работает в статусе опорных экспериментальных площадок различных уровней.

В рамках сетевого взаимодействия школа активно сотрудничает с ФГАОУ ВПО БФУ им. И. Канта, ФГБОУ ВО КГТУ, ФГБОУ ВО Западным филиалом РАНХиГС, АНО ПО «Калининградским бизнес-колледжем», ГАУ КО ДО ДЮЦЭКиТ, ГБУПО КО ЦРОД, Информационным центром по атомной энергетике ИЦАЭ.

Справка

Средняя общеобразовательная школа 56

г. Калининград, ул. Н.Карамзина, 6, (корпус 1)
+7 (4012) 97 37 58
www.school56klgd.ru
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