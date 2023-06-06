В какой лагерь записать ребёнка летом?

Летний лагерь для детей!
Калининградская область:— полное сопровождение любимыми педагогами из и до Калининграда
— солнце, купание, веселье)
— активный отдых
— развлекательные и образовательные программы.
Подробности и форма для бронирования: https://mircrc.ru/kld
Кавказ:— детская здравница в Дагестане на берегу Каспийского моря
— полное сопровождение любимыми педагогами из и до Калининграда
— солнце, море, пляж
— активный отдых
— развлекательные и образовательные программы
Это и многое другое ждёт активных любителей путешествий и приключений.
Подробности и форма для бронирования: https://mircrc.ru/kaspij
Успейте подать заявку, количество мест в каждый лагерь ограничено.
Организатор: Центр Развития перспективных направлений Культуры /ЦРК/
ВК — https://vk.com/mircrc, сайт — https://mircrc.ru/ , телефоны:
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