В какой лагерь записать ребёнка летом?

Центр Развития перспективных направлений Культуры (ЦРК) подготовил пару замечательных вариантов. В Калининградской области — короткие насыщенные событиями смены. И на три недели в Дагестан — горы, море и южный загар.
И там, и там полное сопровождение — из рук родителей и обратно. Команда педагогов с многолетним опытом проведения незабываемых лагерей.
Летний лагерь для детей!

Калининградская область:

— полное сопровождение любимыми педагогами из и до Калининграда
— солнце, купание, веселье)
— активный отдых
— развлекательные и образовательные программы.
Подробности и форма для бронирования: https://mircrc.ru/kld

Кавказ:

— детская здравница в Дагестане на берегу Каспийского моря
— полное сопровождение любимыми педагогами из и до Калининграда
— солнце, море, пляж
— активный отдых
— развлекательные и образовательные программы
Это и многое другое ждёт активных любителей путешествий и приключений.
Подробности и форма для бронирования: https://mircrc.ru/kaspij



Успейте подать заявку, количество мест в каждый лагерь ограничено.
Организатор: Центр Развития перспективных направлений Культуры /ЦРК/
ВК — https://vk.com/mircrc, сайт — https://mircrc.ru/ , телефоны: +7 (4012) 52-01-33;+79211030937

Реклама. АНО «Центр Развития перспективных направлений Культуры»
Справка

Центр Развития перспективных направлений Культуры

г. Калининград, ул. Дрожжевая, 12
+7 (4012) 52 67 39
www.mircrc.ru
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Источник: АНО «Центр Развития перспективных направлений Культуры»
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