Калининградские аграрии нашли замену пропавшей импортной сельхозтехнике

Сельхозпредприятия области начинают сезон в новых экономических условиях. Согласно экспертным опросам, в нынешних реалиях аграрии готовятся к экономии средств. Несмотря на близость ЕС, покупать европейскую технику из-за санкций практически нет возможности. Запчасти дороже, доставка дольше и имеет сложности, а с гарантийным обслуживанием впоследствии могут возникнуть проблемы. По объективным причинам сейчас аграрные предприятия закупаются сельхозтехникой из дружественных стран, а также отечественными машинами.

Выбор в пользу китайских тракторов связан, в том числе, и с общей тенденцией увеличения продаж и доверия к китайской технике, легковым авто и прочему промышленному оборудованию хорошо зарекомендовавших себя брендов из Поднебесной. Вот и парк крупнейшего агрохолдинга области недавно пополнился машинами бренда YTO, крупнейшего производителя сельхозтехники в Китае. Благо в начале 2023 года на территории Калининградской области открылось официальное представительство тракторов YTO с сервисным центром.

«Мы остановили свой выбор на тракторах YTO, которые успешно продаются в РФ и странах СНГ — это проверенный бренд. Думаем, что они достаточно надежны. Мы долго выбирали, на каких моделях оставиться, спрашивали у наших партнеров и коллег, за пределами области, в других регионах РФ, про опыт эксплуатации и надежность этих машин. В 2023 году из 13 видов техники, купленных нашим сельхозпредприятием, восемь были из Китая. Если раньше китайская техника была штучным экземпляром, то сейчас ее количество увеличивается. Техника может выполнять ту же работу, что и европейская, а купить ее можно на несколько миллионов дешевле» — рассказал представитель крупного агрохолдинга области.

Для самого западного региона РФ китайская сельхозтехника пока является «диковинкой», но в большой России и странах СНГ самая продаваемая модель YTO X1304 пользуется у фермеров большой популярностью уже с 2017 года. С этого времени тракторы YTO официально начали поставляться в Россию. Последние шесть лет они эксплуатируются в суровых условиях Новосибирской и Оской областей и Алтайского края. И этот опыт очень радует: трактор свободно может эксплуатироваться в экстремальных погодных условиях. С 2020 года начинаются поставки и в европейскую часть России.

Тракторы YTO производятся на государственном предприятии Китая, имеющем почти 70-летнюю историю. Причем за последние 20 лет предприятие стало одним из самых высокотехнологичных производств мира. YTO GROUP — это моторостроительный, сталелитейный, подшипниковый заводы, сборочные цеха, испытательные центры и передовые лаборатории. Значительная часть производств полностью автоматизирована, например, двигатели полностью собирают роботы. Выпускаются трактора мощностью от 18 до 240 л.с., что покрывает потребности сельхозотрасли примерно на 75%.





Тракторы YTO технически подготовлены к работе в условиях российского климата, максимально просты в эксплуатации, очень комфортны для механизатора и имеют доступную цену в классе, при этом не уступая европейским аналогам по качеству.

Открытие представительства в самом западном регионе России в условиях санкций поможет калининградским аграриям решить проблему с сервисом, запасными частями и получить возможность с уверенностью смотреть в будущее в это непростое время.







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