«Планета Спорт»: более 600 товаров для туризма и активного отдыха

Отдыхай на природе с комфортом! В «Планете Спорт» широкий ассортимент товаров для туризма, активного отдыха и кемпинга!
-
Для удобства: палатки различной конфигурации и размеров (одноместные, семейные, шатры);
-
Для комфорта: кемпинговая мебель, аксессуары, инструмент;
-
Для уютного сна: спальные мешки, матрасы, самонадувающиеся коврики;
-
Для пикника: посуда, мангалы, решетки, термосы;
-
Для спокойной ночи: осветительные фонари и репеленты от назойливых насекомых;
Выбрать товары для туризма и отдыха
Свежий воздух и качественное снаряжение — залог хорошего самочувствия, прилива энергии и прекрасного настроения! Ты можешь отдыхать с комфортом #вместе_с_планетой !
Еще больше акций и новостей у нас в Telegram и ВКонтакте: @planetasportplus.
Сеть магазинов спортивных товаров «Планета Спорт»
planetasport.ru
+7 (4012) 388-897
Доставка ваших заказов!
Предложение действует во всех магазинах «Планета Спорт».
Реклама. ООО «Планета Спорт-Опт», ОГРН 1123926079694, 236016, г. Калининград, ул. Старшины Дадаева, д. 3