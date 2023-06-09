Интернет в средневековом замке: «МегаФон» запустил сеть LTE в поселке Некрасово

«МегаФон» первым среди операторов связи запустил сеть LTE в поселке Некрасово, где располагается музейно-исторический комплекс «Замок Шаакен» — популярная достопримечательность туристического маршрута по Калининградской области.

Построенная телекоммуникационная инфраструктура поддерживает современные стандарты связи и позволяет жителям поселка и многочисленным гостям средневекового прусского замка пользоваться популярными и социально-значимыми интернет-сервисами. Введенное в эксплуатацию оборудование работает в диапазоне 1800 МГц. За счет проникающей способности частоты данного диапазона обеспечивают наилучшее покрытие сети как снаружи, так и внутри помещений, а также предоставляют доступ к высоким скоростям мобильного интернета. Теперь как местное население, так и путешественники могут пользоваться в локации услугами оператора на максимальных скоростях до 100 Мбит/с.

Одновременно с ростом скорости передачи данных в поселке существенно выросла устойчивость инфраструктуры и емкость сети — даже при повышенной нагрузке абоненты получат высокое качество связи. Инфраструктурные мероприятия также расширили возможности звонков в VoLTE (голос в сети четвертого поколения). Эта технология обеспечивает мгновенное соединение и более четкий звук во время разговора.


«Мы регулярно анализируем данные интернет-трафика и отмечаем изменение онлайн-привычек абонентов: пользователи стали смотреть больше видео в высоком качестве, играть в мобильные игры, использовать видеозвонки, передавать в мессенджерах огромные файлы. Чтобы успевать за растущими потребностями своих клиентов, мы устанавливаем новые базовые станции и увеличиваем пропускную способность существующих. Построенная в Некрасово инфраструктура позволит туристам в моменте делиться фото и видео в социальных сетях, а местным жителям пользоваться связью наравне с горожанами: работать и учиться удаленно, делать онлайн покупки» — комментирует Сергей Лихобабин, директор «МегаФона» в Калининграде.
«МегаФон» активно развивает инфраструктуру в Калининграде и покрывает сетью LTE важные туристические локации региона. Так, с начала 2023 оператор построил сеть LTE на территории музейного комплекса национального парка «Куршская коса», запустил 4G в поселках Заливино, где располагается Маяк Риндерорт и Матросово, куда в сезон рыболовства съезжаются рыбаки со всей страны. Результаты проведенных работ в своем исследования оценила международной компании Ookla. В первом квартале 2023 года «МегаФон» в Калининградской области имеет лучшие показатели скорости мобильного интернета, опережая ближайшего конкурента на 91%.


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Справка

МегаФон оператор связи

Багратионовский р-н, г. Багратионовск, ул. Калининградская, 5
8 800 550 05 00
kaliningrad.megafon.ru

МегаФон оператор связи

Балтийский р-н, г. Балтийск, пр-т Ленина, 60А
8 800 550 05 00
kaliningrad.megafon.ru

МегаФон оператор связи

Полесский р-н, г. Полесск, ул. Калининградская, 9
8 800 550 05 00
kaliningrad.megafon.ru

МегаФон оператор связи

Гвардейский р-н, г. Гвардейск, ул. Гагарина, 5А
8 800 550 05 00
kaliningrad.megafon.ru
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Источник: «МегаФон»
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