1 и 2 июля сурдолог из Москвы проведет прием взрослых и детей с нарушением слуха

Только 1 и 2 июля клинику «Эксперт» в Калининграде посетит Мачалов Антон Сергеевич, врач-сурдолог, доктор медицинских наук, доцент, начальник научно-клинического отдела аудиологии, слухопротезирования и слухоречевой реабилитации ФГБУ НМИЦО ФМБА России.
Основная область работы — это работа с пациентами после кохлеарной имплантации. Антон Сергеевич проведет диагностику и отбор пациентов на высокотехнологические медицинские операции в Национальном центре оториноларингологии (Москва), в том числе отбор пациентов на кохлеарную имплантацию.
—Настройка систем кохлеарной имплантации всех зарегистрированных фирм производителей в России,
— Диагностика и лечение (в том числе хирургическое) при хронических заболеваниях среднего уха,
— Назначение консервативного лечения при заболеваниях уха,
— Подбор слуховых аппаратов и рекомендации по их ношению,
— Проведение универсального аудиологического скрининга новорождённых и детей первого года жизни с целью ранней диагностики нарушений слуха у детей,
— Диагностика слуха у детей различных возрастов при дефектах речи.
Прием ведется по предварительной записи по адресу: Букетная, 2.
— По телефону +7 (4012) 79-00-35
— Через сайт клиники «Эксперт»
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