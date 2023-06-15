1 и 2 июля сурдолог из Москвы проведет прием взрослых и детей с нарушением слуха

Только 1 и 2 июля клинику «Эксперт» в Калининграде посетит Мачалов Антон Сергеевич, врач-сурдолог, доктор медицинских наук, доцент, начальник научно-клинического отдела аудиологии, слухопротезирования и слухоречевой реабилитации ФГБУ НМИЦО ФМБА России.

Мачалов Антон Сергеевич занимается диагностикой и лечением нарушений слуха у взрослых и детей, ведет прием детей с периода новорожденности. Проводит раннюю диагностику нарушений слуха.

Основная область работы — это работа с пациентами после кохлеарной имплантации. Антон Сергеевич проведет диагностику и отбор пациентов на высокотехнологические медицинские операции в Национальном центре оториноларингологии (Москва), в том числе отбор пациентов на кохлеарную имплантацию.

С какими вопросами можно обратиться к доктору?

—Настройка систем кохлеарной имплантации всех зарегистрированных фирм производителей в России,

— Диагностика и лечение (в том числе хирургическое) при хронических заболеваниях среднего уха,

— Назначение консервативного лечения при заболеваниях уха,

— Подбор слуховых аппаратов и рекомендации по их ношению,

— Проведение универсального аудиологического скрининга новорождённых и детей первого года жизни с целью ранней диагностики нарушений слуха у детей,

— Диагностика слуха у детей различных возрастов при дефектах речи.



Прием ведется по предварительной записи по адресу: Букетная, 2.

Узнать подробнее и записаться на приём можно:

— По телефону +7 (4012) 79-00-35

— Через сайт







— По телефону +7 (4012) 79-00-35— Через сайт клиники «Эксперт»

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста







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