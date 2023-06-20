«Планета Спорт»: топ-5 идей, чем заняться на природе

Топ-5 идей, чем заняться на природе:

  • Запустите воздушного змея, забава оставит неравнодушным не только детей. Уж поверьте!
  • Игра в волейбол. Тут даже и говорить ничего не нужно! Заряд положительных эмоций и энергии!
  • Бадминтон. О, его любят и взрослые, и дети.
  • Игра с летающей тарелкой — это одна из самых популярных пляжных забав, вам точно понравится.⠀
  • Пикник. Сделайте его красивым и комфортным!

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Ещё много-много всего для вашего незабываемого досуга в «Планете Спорт».

Еще больше акций и новостей у нас в Telegram и ВКонтакте: @planetasportplus.

Сеть магазинов спортивных товаров «Планета Спорт»⠀
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Предложение действует во всех магазинах «Планета Спорт».
ООО «Планета Спорт-Опт», ОГРН 1123926079694, 236016, г. Калининград, ул. Старшины Дадаева, д. 3

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Планета Спорт сеть магазинов спортивных товаров и веломастерких

г. Советск, ул. Победы, 25
+7 (4012) 97 12 51
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г. Калининград, пр-т Ленинский, 133
+7 (4012) 37 72 80
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г. Калининград, пр-т Советский, 39
+7 (4012) 37 72 60
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