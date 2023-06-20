«Планета Спорт»: топ-5 идей, чем заняться на природе

Топ-5 идей, чем заняться на природе:
- Запустите воздушного змея, забава оставит неравнодушным не только детей. Уж поверьте!
- Игра в волейбол. Тут даже и говорить ничего не нужно! Заряд положительных эмоций и энергии!
- Бадминтон. О, его любят и взрослые, и дети.
- Игра с летающей тарелкой — это одна из самых популярных пляжных забав, вам точно понравится.⠀
- Пикник. Сделайте его красивым и комфортным!
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