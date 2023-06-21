Более 40 компаний примут участие во 2 этапе Всероссийской ярмарки трудоустройств



Более 40 работодателей Калининградской области примут участие во втором этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства

23 июня в Калининграде состоится масштабное рекрутинговое мероприятие, на котором крупнейшие работодатели области представят свои компании и расскажут об имеющихся у них вакансиях. Ярмарка будет полезна всем, кто ищет работу, задумывается сменить сферу деятельности или только определяется с будущей профессией.

Основным местом проведения станет пешеходная зона возле торгового центра Z-Форт. В течение трёх часов, с 11:00 до 14:00, каждый желающий сможет посетить интерактивные площадки, принять участие в мастер-классах предприятий и учреждений, а также напрямую пообщаться с представителями работодателей.

Присоединиться к ярмарке можно будет и в режиме онлайн. В этот же день с 9:30 до 11:00 часов будет вестись трансляция с участием работодателей Калининградской области.

Ссылка на подключение



В качестве приятного бонуса на мероприятии выступит калининградская группа «Газеты пишут», которая исполнит известные эстрадные хиты.

Ярмарка трудоустройства уже стала отправной точкой для многих её участников. Так, после первого этапа, прошедшего в Калининграде в апреле этого года, работу нашли около ста жителей области.

Первый этап ярмарки прошёл в Калининграде 14 и 15 апреля 2023 года. Участие в нём приняли более 40 работодателей области, среди которых ООО «Евроритейл», ПСЗ «Янтарь», РОССЕТИ, АО «Калининградский янтарный комбинат» и другие.

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