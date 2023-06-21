Участники Всероссийского форума «ШУМ» поучаствуют в разработке проекта «Инносетей»



Участники Всероссийского форума «ШУМ» внесут вклад в проект «Инносетей» и Минцифры Калининградской области

Компания «Инносети», инициатор проекта по созданию сайта о стажировках и карьере в IT для молодых специалистов Калининграда, проработает кейс с участниками Всероссийского форума «ШУМ» — будущими пользователями ресурса. Посмотреть на портал глазами молодых специалистов было решено в составе рабочей группы в ходе проведения форума с 18 по 24 июня. 

По результатам работы команда проекта вместе с кураторами от «Инносетей» и минцифры Калининградской области планирует утвердить MVP продукта — прототип сайта — и запустить работу над дизайном, версткой и наполнением портала. Рабочие встречи начнутся до официального старта форума.

«Подготовка кадров для IT — приоритетная задача как для бизнеса, так и для госсектора. Мы рады, что компания «Инносети» инициировала создание сайта для молодых IT-специалистов Калининграда. И здорово, что к разработке портала подключается наша молодежь, ведь именно им пользоваться сайтом в дальнейшем. Для нас работа с ребятами — это отличная возможность получить свежие идеи и новый взгляд на проект. Уверены, молодежный форум «ШУМ» послужит отличной площадкой для развития этой инициативы», — отметил вице-премьер — министр цифровых технологий и связи Калининградской области Леван Дараселия.

При разработке своих решений «Инносети» всегда исходит из потребностей рынка, создание сайта для IT-аудиторий Калининградской области не стало исключением — в компании уверены, что идеи будущих пользователей станут неоценимым вкладом в развитие проекта. На первом этапе ребята уже поучаствовали в выборе названия для портала. Читатели Телеграм-канала Минцифры Калининградской области предложили более 70 вариантов названий, а затем проголосовали за лучший. Большинством голосов победил вариант «ВходITе/ВходИТе».


Компания «Инносети» — ИТ-компания, аккредитованная Минцифры России, создает инфраструктурные сетевые решения для крупного бизнеса в сфере страхования логистики и медицины, специализируется на работе со сложными технологиями, в том числе блокчейн и нейронные сети. Решения компании зарегистрированы в реестре отечественного ПО. «Инносети» — создатель крупнейшей в России блокчейн-платформы сопровождения страхования в сфере логистики «Цунами», в которой обрабатывается более 100 транзакций в секунду.

«Цунами» позволяет обеспечивать страховые компании качественным сервисом по сопровождению потокового страхования грузов физических и юридических лиц по всей России: ускорять процессы страхования и урегулирования, оптимизировать временные затраты сотрудников и сокращать расходы на ведение дел.

Головной офис компании находится в Калининграде. На июнь 2023 года штат компании насчитывает более 100 человек.

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