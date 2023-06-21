С балтийским акцентом: в Светлогорске открылся ресторанный комплекс «Курхаус»

В бывшем курхаусе Раушена — фахверковом здании у серпантинного спуска к морю — открылся новый ресторанный комплекс. Название подсказала история этого места, поэтому заведение снова называется «Курхаус» и здесь снова подают нежнейшую томлёную говядину, утиное конфи, несколько видов устриц и целое ассорти из свежевыловленной местной рыбы — от корюшки до саргана и угря.





В первой половине ХХ века в курортном доме проводили музыкальные вечера, выставки и всевозможные театральные представления. Сохранились чёрно-белые фотографии тех лет: гостей встречают официанты в накрахмаленных белых рубашках и бабочках, в саду кружатся в танце пары, а те, кто пришёл без спутника, беседуют с друзьями за чашкой кофе. В советские времена здесь располагалась летняя столовая военного санатория. В нулевые начал работу развлекательный комплекс «Корвет», а после его закрытия бывший курзал на несколько лет опустел. Вокруг него всё это время бродили туристы, пытались заглянуть в окна и грустно вздыхали, что такому красивому зданию в центре курортного города никак не могут найти применение.

Теперь гостей наконец-то встречают официанты нового «Курхауса». Это комплекс, объединяющий семейный ресторан и пиццерию. На укутанной зеленью веранде — уютные диваны, мягкие пледы и много цветов. Все столики расположены под покатым навесом, так что можно любоваться садом с магнолиями и сакурами, не боясь промокнуть. Целый день здесь слышно пение птиц и шелест прибоя, а по вечерам на территорию то и дело забегают ёжики.

Интерьер «Курхауса» ненавязчив и скорее призван подчеркнуть архитектуру здания: перекрытия из натурального дерева, огромные окна с мелкой расстекловкой, сквозь которые солнечный свет заполняет всё пространство. В наследство от немцев заведению достался камин, его бережно подлатали и теперь мечтают разжигать зимними вечерами. Вообще ремонт здесь проводили хоть и в сжатые сроки, всего за полтора месяца, но вдумчиво, стараясь сохранить все аутентичные детали. Действовали по принципу «не навреди»: подправили, что сломалось, подкрасили, что выцвело. Забавно, что из-за ласточек, свивших гнездо в одной из стен, временно отключили один из кондиционеров, чтобы не нарушать покой птиц.

В меню «Курхауса» нашлось немало места для классики: карбонара или болоньезе вряд ли когда-нибудь по-настоящему наскучат, а строганина и холодный литовский борщ и вовсе обязательные позиции для калининградских ресторанов. Удивлять стараются прежде всего качеством исполнения. Скорее всего, треска, которую подают вместе с тальятелле из цуккини, укропным понзу и соусом бри, ещё утром плавала в море. У владельцев заведения есть свои поставщики местной рыбы, и за свежесть калкана, судака, дикого балтийского лосося и угря беспокоиться не приходится. Изо дня в день рыбное меню формируется в зависимости от улова. И это, пожалуй, самое очевидное подтверждение свежести продукта. Солят рыбу в «Курхаусе», кстати, самостоятельно. Особая гордость — пряная килька, с помощью которой шеф-повар добавил салату «Нисуаз» пикантный балтийский акцент. Отличный способ заново открыть и полюбить местную рыбу.

В основном зале — аквариум с живыми устрицами. Такое в ресторанах Калининграда и области нечасто увидишь. Можно внимательно разглядывать раковины, слушать рассказ официанта о том, чем всё-таки одна отличается от другой, и выбирать себе в тарелку любые понравившиеся. Оказывается, у императорских устриц особенно хрупкие створки и тающее мясо. У хасанских — красивая волнообразная форма, их моллюск более плотный и солоноватый, с ярким огуречным оттенком. Тунисские больше других пахнут йодом и морем. А премиальные жилардо (на каждой устрице — специальная печать) обладают чуть сладковатым привкусом. Раковины вскроют на кухне и подадут к столу с лимоном и льдом, чтобы капризные морепродукты не нагрелись и не потеряли вкус ни на йоту. Если в устричном деле вы новичок, вам подробно расскажут о том, как есть моллюсков, и, что немаловажно, какой напиток станет лучшим аккомпанементом к ним. Уверяем, после правильно приготовленных устриц и с точностью подобранного игристого, вы поймёте, почему это сочетание так популярно во всём мире.

И всё же идти в «Курхаус» стоит не только за свежей локальной рыбой и более экзотическими морскими гадами. Из горячих блюд попробуйте томлёную говядину с нежным пюре и сливочным шпинатом или же кёнигсбергские клопсы под сливочным соусом и каперсами. Обязательно возьмите спаржу или картофель гриль. Их готовят в испанской печи на углях Josper, которую успели привезти в регион ещё до закрытия границ. Приготовленные в ней овощи будто обволакиваются тончайшей корочкой, а внутри размякают, млеют под огнём. Ну и, конечно, невероятно пахнут дымком.

Часть нового ресторанного комплекса занимает пиццерия — просторное помещение, где легко разместиться хоть всей семьёй, хоть целой туристической группой. Меню здесь простое, но добротное. Если драники, то из фермерского картофеля. Сырные палочки — только собственного приготовления. Все соусы тоже делают на кухне с нуля. Что касается пиццы, если в ней вкусное тесто, то начинка может быть практически любой — главное, чтобы ингредиенты были качественными и свежими. Рецепт теста для пиццы «Курхауса» разрабатывали не один день тернистым путём проб и ошибок, и в итоге всё же вывели идеальную формулу. Получилось оно тонким, хрустящим снаружи и удивительно воздушным внутри.

В «Курхаусе» готовят почти два десятка видов пиццы. Большинство из них — традиционные и понятные, но нельзя сказать, что простые. В «Фермерскую», например, добавляют куриное филе, салями и буженину из местных хозяйств, красный маринованный лук, свежие томаты и огурцы. В начинке «Раушена» — всё та же салями, буженина, а ещё ветчина, вяленые томаты и моцарелла с дорблю. Есть любопытные адаптации знакомых сочетаний. Например, пицца «Цезарь», пытающаяся подвинуть с пьедестала ресторанной классики одноимённый салат. Состав, понятное дело, схожий: курица, помидоры черри, перепелиные яйца, салатный микс. Цены демократичные, особенно для заведения у моря. Большая пицца обойдётся всего в 400-800 рублей.

«Курхаус» начал работу в начале лета, но есть ощущение, что он был здесь всегда. А что ещё должно находиться в деревянном домике у морского обрыва? Кажется, тут просто обязаны жарить свежевыловленную рыбу — сочную, свежую, только-только из моря, подавать щедрые стейки из мраморной говядины для туристов, нагулявших изрядный аппетит, угощать лимонадом из облепихи в жаркие дни и согревать терпким кофе на веранде, когда снова нагрянут ветра.