Как открыть свое дело с нуля?

6 июля для жителей Калининградской области пройдет бесплатная программа «Фабрика. Старт», где вы сможете изучить азы предпринимательства и запустить бизнес.

В течение 6 недель спикеры — опытные предприниматели — будут делиться с вами инструментами для развития и управления бизнесом: от формирования и тестирования идеи до реального выхода на рынок.

Курс состоит из 10 онлайн-занятий и офлайн-защиты проектов. Вы узнаете, как упаковать бизнес-идею, настроить таргет, создать команду мечты, масштабировать бизнес, изучите юридические аспекты бизнеса, бухгалтерский учет, офлайн и онлайн-каналы взаимодействия с клиентами, научитесь грамотно выстраивать бизнес-процессы и так далее.

Самых активных ждет финальная бизнес-защита, где вы выступите перед экспертами и представите свои проекты. Всем участникам выдадут диплом установленного образца о прохождении дополнительной общеобразовательной программы предпринимательских компетенций.

К участию в проекте приглашаются жители Калининградской области, планирующие начать бизнес, а также действующие предприниматели.

Мероприятие организовано бесплатно Центром «Мой бизнес» и ФПРБ «Фабрика предпринимательства».

Старт: 6 июля

Регистрация по ссылке: bizstart39.ru

Куратор программы: Виктория Шумейко, 8 904 670-62 81