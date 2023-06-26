Синдром уставшего лица: из-за чего мы выглядим старше своего возраста

Хроническое недовольное, уставшее и огорченное выражение лица специалисты неформально называют «синдром уставшего лица». И причины его возникновения не всегда связаны с общим физическим переутомлением и хроническими стрессами. Такие возрастные изменения, как нависающее верхнее веко, опущение бровей, жировые грыжи под глазами и морщины «гордеца» способны добавить облику 5-7, а зачастую и 10 лишних лет.

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Подробнее о том, как за короткое время устранить хронические мешки под глазами, поднять брови, разгладить морщины на лбу и сделать открытый взгляд, даже если избыток кожи на веках и бровях — это генетическая предрасположенность, рассказал пластический хирург, член профильной комиссии по пластической хирургии при главном внештатном специалисте Министерства здравоохранения РФ — Мантуровой Натальи Евгеньевны, руководителя сети клиник пластической хирургии и косметологии «VIP Clinic» г.Москва и г.Калининград — Круглик Сергей Викторович.





Что лучше помогает избавиться от избытка кожи и придать лицу отдохнувший вид: блефаропластика или эндоскопический лифтинг лба и бровей?

Все зависит от показаний конкретного пациента. Чтобы разобраться в вопросе, какая именно процедура поможет эффективней решить задачу, с которой обратился пациент, нужно разобраться в особенностях каждой из них. Начнем с блефаропластики.

Верхняя блефаропластика популярна не только у пациентов с возрастными изменениями кожи век. Часто к операции прибегают молодые девушки 27-35 лет, у которых нависание верхнего века — генетическая особенность.





Нижняя блефаропластика также востребована в любом возрасте. Если убирать жировые грыжи в молодости, то это существенно снижает вероятность появления избыточной кожи и провисания нижнего века ближе к 45 годам.

Пациентам до 40 лет, как правило, проводится трансконъюнктивальная блефаропластика, которую выполняют через небольшие разрезы на конъюнктиве нижнего века, т.е. на внутренней его части. После такой операции у пациента не остается ни следа. Если же у пациента атрофия кожи век, при которой она собирается в мелкие складки и свисает под краем века в виде мешка, то в таких случаях избытки кожных покровов удаляются, и далее хирург осуществляет подтяжку. После манипуляций накладывается косметический шов, который после реабилитации становится практически незаметен.

Часто бывает, что к нам обращаются с желанием убрать только нависшее верхнее веко, а при осмотре выясняется, что у пациента есть жировые грыжи в области нижних век, которые он воспринимал как отечность под глазами. В таких случаях круговая блефаропластика — оптимальное решение, так как за одну операцию решаются обе задачи, а восстановительный период проходит один раз.

Подробнее о нюансах операции мы рассказали в серии видеороликов на нашем канале «YouTube» «Пластическая хирургия и косметология».

Когда рекомендуется проводить эндоскопический лифтинг лба и бровей?

Эндоскопический фэйслифтинг — малоинвазивная процедура омоложения, которая относится к «бьютифицирующим». Целью вмешательства является коррекция птоза (опущения кожи) в области бровей, устранение вертикальных складок в области переносицы и горизонтальных морщин на лбу. После процедуры тяжелые брови «приподнимаются», что избавляет взгляд пациента от хмурого и угрюмого эффекта — взгляд становится более открытым и более молодым.

Подтяжка происходит при помощи эндоскопической камеры, которая позволяет хирургу четко контролировать ход операции. Все манипуляции проводятся в очень маленьких (около 1 см) надрезах в волосистой части головы, следы от которых можно увидеть только при тщательном и очень внимательном осмотре. Операция настолько ювелирно тонкая, что никто из окружения не догадается, что пациент прибегнул к услугам пластического хирурга. Все будут видеть лишь результат — естественно молодое лицо с открытым взглядом и минимальными следами возрастных изменений.

Чаще всего процедура проводится в возрасте 30-45 лет. Однако, как и к блефаропластике, многие пациенты прибегают к эндоскопическому лифтингу лба и бровей в более раннем возрасте. Происходит это из-за эстетических проблем, обусловленных наследственностью, например — «тяжелыми», нависающими бровями или избытком кожи в области лба.

Эндоскопический лифтинг только бровей часто делают пациенты, которые хотят поднять брови или уголки глаз, чтобы обрести «лисий взгляд», который очень популярен у селебрити.







При наличии показаний у пациента и для получения максимального эффекта омоложения верхней трети лица, возможно одновременное проведение, например, блефаропластики и височного лифтинга.

Когда лучше делать блефаропластику и эндоскопический лифтинг лба и бровей

Сезонных ограничений нет, поскольку реабилитация после операции проходит достаточно быстро.

Итоговая стоимость операции складывается из нескольких составляющих: работа команды специалистов — пластического хирурга, врача-анестезиолога и медицинских сестер, сама анестезия (местная или общий наркоз) и обязательные анализы перед операцией, сдать которые пациент может в нашей клинике. При проведении операции в VIP Clinic консультация пластического хирурга бесплатна.





Пациентам при планировании бюджета стоит учитывать именно итоговую стоимость, а не только цену из рекламных сообщений, которая может включать в себя, например, только работу пластического хирурга. Также желательно, но не обязательно запланировать процедуры, которые помогут ускорить процесс реабилитации.

В VIP Clinic действует специальная послеоперационная программа «Реабилитационные каникулы», которая позволяет расширить реабилитационный потенциал организма и ускорить процессы восстановления после хирургического вмешательства. Программа позволяет ускорить процессы регенерации до 50% и укрепить иммунитет. Пациенты могут пройти комплекс послеоперационных процедур со скидкой 50%.

Насколько быстро пациент может вернуться к привычному образу жизни после операции

Операция не считается сложной, проводится под местной или общей анестезией и занимает около часа. В целом и блефаропластика, и эндоскопический лифтинг лба и бровей характеризуется быстрой реабилитацией и минимальным риском осложнений. Восстановительный период длится в среднем 12-15 дней, но находиться все это время дома совсем не обязательно.

Узнать подробнее о процедурах, а также записаться на консультацию вы можете на сайте vipclinic39.ru или по телефону +7 (4012) 53-71-71.

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