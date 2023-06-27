Подведены итоги Всероссийского молодёжного форума «ШУМ»

В Калининграде завершился Всероссийский молодёжный форум «ШУМ», входящий в линейку платформы «Росмолодёжь.События». Форум объединил 550 молодых специалистов медиаиндустрии из 83 регионов России, а также из Республики Беларусь. В рамках работы на форуме участники не только встречались с экспертами на лекциях и мастер-классах, но и решали реальные бизнес-кейсы и медиазадачи от государственных организаций.

По результатам защит проектов, разработанных участниками форума, из 52 кейсов 37 были одобрены заказчиками для дальнейшей реализации. Например, кейс от компании РЭНЕРА (Росатом) был посвящен формированию привлекательного образа восточной части Калининградской области, где будет располагаться первая в России уникальная гигафабрика по производству батарей для электротранспорта. Одна из команд блестяще справилась с этим кейсом и получила от заказчика финансовое сопровождение по дальнейшей реализации проекта. Команда кампуса «ШУМ.Маркетинг» занималась разработкой медиацентра для БФУ им. И.Канта — заказчик выразил готовность реализовать этот кейс и предложил участникам форума проектную занятость. Команда кампуса ШУМ.Текст разрабатывала навигатор RZD (Навигатор корпоративных возможностей рабочей молодёжи РЖД) — компания приняла решение о дальнейшей реализации проекта.

Кроме командных результатов участники достигли и личных успехов: Всеволод Алымов из потока «ШУМ. Первые» получил предложение о стажировке от VK, и ещё более 20 активных ребят получили персональные предложения о работе, стажировке, обучении от партнеров форума.

В рамках грантового конкурса от «Росмолодёжь.Гранты» 14 проектных инициатив получили финансовую поддержку. Общий фонд составил около 7 миллионов рублей. Самый крупный грант выиграла участница из Калининградской области Елизавета Сазыкина — она получила 974 850 рублей на реализацию своего проекта.

Организаторами форума в 2023 году выступили Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь), Министерство молодёжной политики Калининградской области и Государственное автономное учреждение Калининградской области «Центр молодёжи». Генеральные партнёры форума — VK, РЭНЕРА (Росатом).