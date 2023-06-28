На форуме «ШУМ» «прокачали» проект «Инносетей» и Минцифры области

В Калининграде завершился Всероссийский молодёжный форум «ШУМ», объединивший 550 молодых специалистов медиаиндустрии из 83 регионов России и Республики Беларусь. В рамках форума участники встречались с экспертами на лекциях и мастер-классах и решали реальные кейсы и медиазадачи от государственных организаций и бизнеса.

Вместе с компанией «Инносети» и Минцифы Калининградской области команда кампуса "ШУМ.Цифра" работала над кейсом по созданию сайта о стажировках и карьере в IT для молодежи Калининграда. Результат работы — море идей, которые могут лечь в основу развития и продвижения проекта в будущем, в частности: подключение к сайту телеграм-бота, внедрение профтестирования для выпускников по IT-специальностям, скоринг, помощь при составлении резюме и собеседовании и многое другое.

В будущем компании не исключают, что обратятся к команде за разработкой бота в рамках проектной занятости. А сейчас Минцифры и «Инносетям» предстоит сосредоточиться на разработке структуры, функционального наполнения и запуске портала.



*** Компания «Инносети» — ИТ-компания, аккредитованная Минцифры России, создает инфраструктурные сетевые решения для крупного бизнеса в сфере страхования логистики и медицины, специализируется на работе со сложными технологиями, в том числе блокчейн и нейронные сети. Решения компании зарегистрированы в реестре отечественного ПО. «Инносети» — создатель крупнейшей в России блокчейн-платформы сопровождения страхования в сфере логистики «Цунами», в которой обрабатывается более 100 транзакций в секунду.

«Цунами» позволяет обеспечивать страховые компании качественным сервисом по сопровождению потокового страхования грузов физических и юридических лиц по всей России: ускорять процессы страхования и урегулирования, оптимизировать временные затраты сотрудников и сокращать расходы на ведение дел.

Головной офис компании находится в Калининграде. На июнь 2023 года штат компании насчитывает более 100 человек.

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