«МегаФон»: рыцарский замок окутали сетью LTE

«МегаФон» первым среди операторов подключил к услугам мобильной связи старейший рыцарский замок в России — Бальга, находящийся в Калининградской области. Ранее на территории и в окрестностях одного из самых известных памятников средневековой рыцарской архитектуры полностью отсутствовал доступ к голосовым сервисам и сети Интернет. Теперь многочисленные туристы могут на высоких скоростях пользоваться всеми современными цифровыми технологиями в локации.

Новое оборудование оператора также позволило покрыть сетью LTE участок следования поездов в город Мамоново, между станциями «Приморское-новое» и «Знаменка-новая». Увеличилась и надежность сети в поселке Знаменка, где официально проживает порядка 50 человек. В результате проведенных работ участники транспортного потока по железнодорожной магистрали могут серфить в сети по маршруту, жители поселка — учиться и работать удаленно, а также проводить досуг на гейминговых сервисах и видеохостингах, а гости замка — комфортно делиться фотографиями и видеороликами через мессенджеры и социальные сети.


«Некогда одна из мощнейших крепостей Тевтонского ордена полноценно стала доступна для посещения лишь в этом году — руины были укреплены, а территория благоустроена. Невозможно не отметить, как быстро замок начал набирать популярность у туристов. Устойчивая сеть LTE в районе Бальги станет надежной платформой для запуска инновационных услуг в области развития виртуального туризма и поможет сформировать из этой точки очередную туристическую жемчужину Калининградской области», — комментирует Сергей Лихобабин, директор «МегаФона» в Калининграде.
«МегаФон» активно развивает инфраструктуру в Калининграде и покрывает сетью LTE важные туристические локации региона. Так, с начала 2023 оператор построил сеть LTE на территории музейного комплекса национального парка «Куршская коса», запустил 4G в поселках Заливино, где располагается Маяк Риндерорт и Матросово, куда в сезон рыболовства съезжаются рыбаки со всей страны. Результаты проведенных работ в своем исследования оценила международной компании Ookla. В первом квартале 2023 года «МегаФон» в Калининградской области имеет лучшие показатели скорости мобильного интернета, опережая ближайшего конкурента на 91%.
Справка

МегаФон оператор связи

Багратионовский р-н, г. Багратионовск, ул. Калининградская, 5
8 800 550 05 00
kaliningrad.megafon.ru

МегаФон оператор связи

Балтийский р-н, г. Балтийск, пр-т Ленина, 60А
8 800 550 05 00
kaliningrad.megafon.ru

МегаФон оператор связи

Полесский р-н, г. Полесск, ул. Калининградская, 9
8 800 550 05 00
kaliningrad.megafon.ru

МегаФон оператор связи

Гвардейский р-н, г. Гвардейск, ул. Гагарина, 5А
8 800 550 05 00
kaliningrad.megafon.ru
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