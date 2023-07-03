Отмечаем праздник в День города в парке аттракционов «Юность»!

8 июля в парке аттракционов «Юность» состоится праздник, посвященный Дню города Калининграда.

Для того чтобы порадовать своих любимых посетителей в этот знаковый для родного города день, организаторы подготовили программу, которая будет интересна всем — и детям, и молодежи, и взрослым.

Гости праздника окунутся в красочный мир мыльных пузырей, сделают незабываемые селфи с ростовыми куклами и ходулистами, станут зрителями Научного шоу «10 экспериментов» и Средневекового балагана, а ярким аккордом развлекательной программы станет выступление запоминающейся кавер-группы «Диско Дяди».

Акция «Аквагрим» на мероприятии: по кассовому чеку за покупку билетов в кассах на аттракционы — рисунок аквагримом бесплатно.

Начало в 14:00.
Вход свободный.
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Парк аттракционов «Юность»:
Калининград, ул. Тельмана, 3

тел. +7-981-456-76-75
park-unost.ru
vk.com/yunost_park
t.me/ yunost_park

#паркюность



Справка

Юность Парк аттракционов, крытый каток

г. Калининград, ул. Тельмана, 3
+7 981 456 76 75
+7 (4012) 97 33 44
park-unost.ru
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