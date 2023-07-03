Убрать залысины навсегда: на что способна процедура бесшовной пересадки волос

Густые здоровые волосы всегда были поводом для гордости и позволяли чувствовать себя моложе и увереннее. Но из-за стрессов, экологии, воздействия медикаментов, соматических заболеваний, инфекций в последние десятилетия специалисты наблюдают случаи патологической потери волос все чаще.

При появлении первых признаков потери волос зачастую с проблемой пытаются справиться народными способами, которые, к сожалению, эффективны лишь на начальных стадиях как профилактические.







По статистике мужчины чаще сталкиваются с повышенным выпадением волос из-за влияния на волос гормона дегидротестестерона (ДГТ).



Само лечение алопеции комплексное, многоэтапное, требует широкого сбора информации, дополнительной лабораторной диагностики. Технологичное, кардинальное решение — трансплантация волос.

На сегодняшний день Международным обществом восстановительной хирургии волос (ISHRS) официально признается два вида процедур пересадки волос: [1]

1. Лоскутный (FUT — Follicular Unit Transplantation).

Материал для пересадки получают из затылочной части головы. При помощи скальпеля изымается кожный лоскут, который затем разделяется на маленькие фрагменты (графты). Графт — это отрезанный кусочек кожи с волосяной луковицей. Он трансплантируются в проблемные зоны в сформированные специальные надрезы.

2. Бесшовный (FUE — Follicular Unit Extraction).

Главное отличие от лоскутного в том, что при изъятии графтов биоматериала для пересадки не используется скальпель, не делаются разрезы. Волосяные фолликулы изымаются с помощью специального микрооинструмента (пробойника). После такого щадящего изъятия волосяные фолликулы без изменений, переносятся на зону с выпавшими волосами, а в донорских зонах не формируются рубцы.

Пересадка волос «FUE» стала одной из самых востребованных процедур в области лечения андрогенной алопеции волос, вызванной гормоном ДГТ. Восстановление плотности волос за счет подсадки донорских графтов в лысеющие зоны стали доступными и эффективными благодаря передовым технологиям и опыту высококвалифицированных специалистов.

Пластический хирург, хирург-трансплантолог многопрофильного лечебно-диагностического центра «Особый статус» Павел Иванов рассказал, что представляет собой процедура и какая техника используется в центре.





На сколько эффективна процедура пересадки волос по технике «FUE»?

Техника «FUE», по мировому опыту и отзывам коллег, дает самый высокий по густоте волос результат и естественный внешний вид прически при наличии в донорских зонах достаточного количества волос. Согласно мировой статистике, приживаемость графтов составляет около 95%, и это стало настоящей революцией в области лечения алопеции как у мужчин, так и у женщин. При имплантации врач полностью контролирует направление и глубину посадки графтов, что обеспечивает натуральный рост волос и естественный вид после трансплантации.

Процедура во всем мире проводится уже более 20 лет, и теперь она стала доступна и жителям Калининграда.

В каких случаях рекомендуется пересадка волос?

Показания для пересадки волос могут быть различные. Основное — это отсутствие или недостаточный эффект от консервативной терапии, прогрессирующее снижение густоты волос в андроген-зависимых зонах, коррекция результатов ранее проведенных хирургических процедур или неудачных пересадок волос.

К процедуре обращаются для увеличения густоты волос, исправления формы и высоты передней линии роста волос, маскировки шрамов на голове и устранения последствий травм и ожогов.

В МЛДЦ «Особый статус» мы работаем исключительно по технике «FUE», так как именно она дает максимальный эффект от пересадки волос:

обеспечивает максимальную приживаемость графтов;

значительно увеличивает густоту посадки волос;

снижает травматизацию кожи;

сокращает восстановительный период после трансплантации до 10-14 дней;

позволяет проводить пересадку между длинных волос пациента, по пробору без полной стрижки всей головы;

идеально подходит для пересадки волос на лице (борода, усы, брови, бакенбарды).

Что касается подготовки, она обычно сводится к глубокому анализу донорской зоны, состояния зоны для пересадки, широкую оценку состояния ваших волос и кожи головы с использованием специального оборудования — трихоскопа и видеодерматоскопа.

На консультации мы подробно обсуждаем с пациентом план процедуры, учитываем его ожидания, предлагаем пути решения с определением оптимального места для формирования новой линии роста волос. По необходимости могут быть назначены дополнительные обследования, чтобы убедиться в отсутствии противопоказаний.

На что стоит обратить внимание при выборе клиники для пересадки волос?

При выборе клиники для пересадки волос следует обратить внимание на ряд важных аспектов. Прежде всего необходимо убедиться в наличии квалифицированных и опытных специалистов, ведущих процедуру, а также уточнить, какие протоколы ими используются. В сети Интернет много информации о пересадке волос в турецких клиниках, где предлагается одномоментно пересадить большое количество графтов за одну процедуру с использованием всего доступного резерва донорских волос. Но есть очень важные нюансы. Мировая практика рекомендует пересаживать не более 1000-1500 графов в одну принимающую зону, суммарно это не более 3000-3500 на одну процедуру, что существенно меньше предлагаемых в сети решений.

Как проходит процесс реабилитации после пересадки волос?

Техника «FUE» не предполагает глубоких ран, а значит — сильных отеков, ощутимого дискомфорта и долгого периода реабилитации. Пациент может вернуться к привычному образу жизни сразу после процедуры. Ранки в донорских зонах затягиваются на следующий день, а полная реабилитация занимает около двух недель. При грамотном проведении процедуры и соблюдении рекомендаций врача пациент может рассчитывать на пожизненный результат.

Технологии современной медицины, прогрессивное оборудование и высокая компетенция специалистов позволяет решить практически любую из проблем выпадения волос и помочь пациенту обрести желаемый образ, который позволит чувствовать себя еще более уверенно. Остается грамотно подойти к выбору клиники и специалистов.

*Извлечение фолликулярной единицы

ЛО041-01157-39/00328566

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

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