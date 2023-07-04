Где выгодно купить строительные и отделочные материалы в Калининграде?

Сезон строительства и ремонта в Калининграде в самом разгаре!

Теперь в ТД «Строитель» на Московском проспекте, 186, можно совершать покупки с 8.00 до 21.00. Для вашего удобства магазин работает дольше.

Также напомним, что каждую субботу и воскресенье в торговом доме «Строитель» отличные цены на весь ассортимент. А всё потому, что действует акция «Скидка выходного дня 10%»!
Горячему июлю — горячие скидки*. Дарим 15% баллами на ряд товаров:

  • фасадная плитка
  • ламинат Krono Original
  • керамическая плитка и керамогранит
  • сантехника и смесители, душевые двери и уголки, унитазы, раковины накладные, смесители для кухни, гиг.души, смесители для ванной.
Узнать подробности об акциях, а также выбрать товар можно на сайте ТД «Строитель» или по телефону контакт-центра 777-239.

Строить и делать ремонт с ТД «Строитель» ещё выгоднее и приятнее.

Ждём вас за покупками!

* Скрок действия акции од 31.07.2023, подробности у менеджеров.

ООО «КЛИНКЕРБУД» ИНН 3904603287. Фактический адрес: Юрия Гагарина, 239 236038 Калининград. 

Справка

Строитель торговый дом

г. Калининград, ул. Юрия Гагарина, 239
+7 (4012) 77 72 39
tdstroitel.ru

Строитель торговый дом

г. Калининград, пр-т Московский, 186
+7 (4012) 99 91 86
tdstroitel.ru
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