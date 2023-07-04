Где выгодно купить строительные и отделочные материалы в Калининграде?

Сезон строительства и ремонта в Калининграде в самом разгаре!

Теперь в ТД «Строитель» на Московском проспекте, 186, можно совершать покупки с 8.00 до 21.00. Для вашего удобства магазин работает дольше.

Также напомним, что каждую субботу и воскресенье в торговом доме «Строитель» отличные цены на весь ассортимент. А всё потому, что действует акция «Скидка выходного дня 10%»!Горячему июлю — горячие скидки *. Дарим 15% баллами на ряд товаров:

фасадная плитка

ламинат Krono Original

керамическая плитка и керамогранит

сантехника и смесители, душевые двери и уголки, унитазы, раковины накладные, смесители для кухни, гиг.души, смесители для ванной.

Узнать подробности об акциях, а также выбрать товар можно на сайте ТД «Строитель» или по телефону контакт-центра 777-239.

Строить и делать ремонт с ТД «Строитель» ещё выгоднее и приятнее.

Ждём вас за покупками!

* Скрок действия акции од 31.07.2023, подробности у менеджеров.

ООО «КЛИНКЕРБУД» ИНН 3904603287. Фактический адрес: Юрия Гагарина, 239 236038 Калининград.