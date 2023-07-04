«Мегафон» признали лучшим по скорости и устойчивости интернет-соединения

В преддверии туристического сезона в Калининграде специалисты информационно-аналитического агентства Telecom Daily оценили скорость и устойчивость интернет-соединения мобильных операторов. Лидерство по качеству связи взял «МегаФон».

По оценке Telecom Daily, «МегаФон» лидирует по средней скорости загрузки — для абонентов оператора она составила 39,8 Мбит/с. В среднем, скорость на загрузку в сетях четырех операторов связи в Калининграде составила 28 Мбит /с, что на 53% выше, чем по России в целом.

Важным параметром надежности интернет-соединения в мобильной связи является средний уровень задержки сигнала (Ping). На сетях «МегаФона» Ping оказался минимальным и составил 74,5 Мс. Чем ниже пинг, тем быстрее пользователь получает необходимую информацию из Всемирной паутины. Для сравнения, у ближайшего конкурента Ping выше на 23,4%.

Для чистоты эксперимента специалисты проводили замеры в разное время суток, в том числе в период повышенной нагрузки на сеть. Тестирование осуществлялось в движении. Автомобиль с измерительным комплексом TEMS Investigation проехал по городу в общей сложности около 150 км.





«Количество активных абонентов в регионе постоянно растет, к тому же мы ожидаем большой поток туристов в наш Янтарный край. Так, число визитеров в начале теплого сезона уже возросло на 10% по сравнению с прошлым годом, а спрос на интернет-трафик увеличился на 30%. Обеспечить качественными услугами связи гостей и жителей помогает постоянное обновление инфраструктуры в Калининграде и области. Новое оборудование и широкая зона покрытия дают абонентам возможность смотреть фильмы и сериалы в дороге, делиться впечатлениями от новых мест и общаться с близкими по видеосвязи, находясь на отдыхе в другом регионе», — рассказал Сергей Лихобабин, директор «МегаФона» в Калининграде.

«МегаФон» постоянно занимается развитием инфраструктуры в Калининграде и покрывает сетью LTE важные туристические локации региона. Так, с начала 2023 года оператор построил сеть LTE на территории музейного комплекса национального парка «Куршская коса», в музейно-историческом месте «Замок Шаакен» и на территории старейшего рыцарского замка в России — Бальга. Также специалисты компании запустили 4G в посёлках Заливино, где располагается Маяк Риндерорт и Матросово, куда в сезон рыболовства съезжаются рыбаки со всей страны. Годом ранее «МегаФон» покрыл сетью 4G более 100 километров песчаных пляжей Калининградской области, где ежегодно отдыхает порядка 2 миллионов туристов.