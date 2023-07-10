«Планета Спорт»: скидки от 30 до 50% на все велосипеды

Торжественно объявляем щедрые скидки! На все велосипеды от 30% до 50%.
А еще при покупке велосипеда в период акции предоставляются скидки:
- На каски — 20%
- На велосипедные замки — 20%
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На детские велокресла — 30%
Акция действительна с 3.07.2023 по 16.07.2023 во всех магазинах сети «Планета Спорт», в т. ч. в интернет-магазине.
Данная акция не суммируется с другими акциями, скидками, купонами и специальными предложениями.
Бонусы при покупке не используются, но накопления идут.
Велосипеды со скидкой от 40% отпускаются в коробке. Сборка оплачивается отдельно, 490 руб.
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Удачных покупок!
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