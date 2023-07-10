ЛИТТ-терапия: новое слово в безоперационном лечении узлов щитовидной железы

В связи с дефицитом йода в воде, хроническим стрессом и динамически ухудшающейся экологической ситуацией в мире существует очень высокий риск развития узловых образований и кист в щитовидной железе. Согласно мировой статистике, среди узловых состояний часто встречаются такие заболевания, как диффузный токсический зоб, аутоиммунный тиреоидит и узловой зоб. Первые две патологии хорошо поддаются консервативному лечению, третье зачастую требует операции.

Современная УЗИ- и МРТ-диагностика щитовидной железы позволяет на раннем этапе выявить любые узловые образования и вовремя назначить хирургическое лечение. Однако есть малоинвазивная альтернатива — новые лазерные технологии, позволяющие избежать оперативного вмешательства на ранних этапах развития узлов и значительно улучшить качество жизни пациентов в будущем. Одной из таких процедур является лазериндуцированная термотерапия (ЛИТТ) узлов щитовидной железы.





Врач хирург-эндокринолог, кандидат медицинских наук многопрофильного лечебно-диагностического центра «Особый статус» Нестеров Александр Александрович и специалист по лазерным технологиям врач-хирург Моренко Дмитрий Николаевич рассказали, что представляет собой процедура и какие патологические процессы в щитовидной железе она позволяет лечить.

Почему образуются опухоли и кисты в щитовидной железе?

Щитовидная железа играет важнейшую роль в регуляции обмена веществ. Она влияет на взаимоотношения, формирующиеся между органами и системами в нашем организме на гормональном уровне. Внешние и внутренние факторы могут вызывать развитие сбоев в этом тонком регуляторном механизме, что приводит к возникновению избытка или дефицита гормонов, образуемых в щитовидной железе, а также способствует развитию в ней узловых образований — опухолей или кист. Случай каждого пациента индивидуален, но однозначно можно сказать, что своевременная диагностика в большинстве случаев позволяет выявить патологию на ранней стадии.

Как чаще всего лечат заболевания щитовидной железы?

Существует несколько основных способов, способствующих уменьшению узлов в щитовидной железе: медикаментозная терапия, термоабляция и хирургическое удаление. Первый приостанавливает развитие узла, но не устраняет его, а последний является радикальным и может сопровождаться рядом заметных осложнений, вплоть до потери голоса или нарушения глотания. В связи с этим лазериндуцированная термотерапия (ЛИТТ) становится все более популярным выбором для пациентов, желающих избежать операции.

В чем особенность и преимущества ЛИТТ-терапии?

ЛИТТ-терапия, пожалуй, самый передовой подход к лечению узлов в щитовидной железы. Главная особенность процедуры — она не хирургичекая.

ЛИТТ-терапия основывается на использовании лазерного излучения, которое под УЗИ-контролем, локально, через специальную иглу подводится врачом-хирургом в зону патологического узла, далее происходит контролируемое местное повышение температуры в области выявленного образования — лазерная деструкция узла (нагрев и разрушение аномальных клеток в узле), при этом здоровые ткани не подвергаются воздействию.

Преимущества ЛИТТ-терапии очевидны:

— процедура является минимально инвазивной и позволяет избежать открытого хирургического вмешательства. Это способствует сокращению периода реабилитации и снижению риска осложнений;

— ЛИТТ проводится в амбулаторных условиях, поэтому не требуется госпитализация;

— процедура обладает высокой эффективностью, широко распространена и может применяться для лечения различных форм узловых заболеваний щитовидной железы.

В МЛДЦ «Особый статус» лазериндуцированная термотерапия (ЛИТТ) проводится высококвалифицированными специалистами, врачами-хирургами, работающими по направлению хирургическая эндокринология и имеющими широкий опыт лечения пациентов по онкологическому профилю согласно действующих клинических протоколов.

Для выполнения процедуры мы используем в своей практике УЗИ-оборудование экспертного уровня, а также инновационный оптоволоконный диодный лазер.





ЛИТТ-терапию проводит хирург эндокриной хирургии Моренко Дмитрий Николаевич

ЛИТТ-терапия позволяет избежать хирургического вмешательства, снизить риски хирургических осложнений для пациентов и улучшить результаты консервативного лечения. Но все же важно понимать, что ЛИТТ-терапия не заменяет собой операцию, необходимую при наличии у пациента подтверждённого злокачественного образования щитовидной железы. Все пациенты перед проведением процедуры обследуются и консультируются у наших хирургов, имеющих опыт лечения онкологических пациентов.





В многопрофильном лечебно-диагностическом центре «Особый статус» мы создали условия, при которых на нашей базе проходит необходимая лабораторная диагностика, выполняются все диагностические процедуры в том числе тонко-игольная биопсия узлов щитовидной железы с направлением результатов исследования на проточную цитометрию в Санкт-Петербург.

По итогам цитометрии мы принимаем решения о способах и дальнейшей тактике в лечении выявленного узлового образования. Иногда нам приходится рекомендовать наблюдение или предлагать более расширенные методы лечения, но мы всегда объясняем подробно причину при выборе нашей тактики.

Наш подход в диагностике и лечения узловых доброкачественных образований щитовидной железы соответствуют действующим клиническим протоколам и лучшим мировым практикам.

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