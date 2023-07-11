Как часто вы вправе менять медицинскую организацию в рамках ОМС?

По полису ОМС можно менять не только врачей, но и медицинские учреждения.

Бывают ситуации, когда у человека появляется желание сменить медицинскую организацию. Причинами такого решения может быть: отсутствие в штате необходимых врачей, отделений необходимого профиля, недовольство качеством обслуживания.

За разъяснениями мы обратились к заместителю директора Территориального фонда ОМС Калининградской области Оксане Елуниной.

Оксана Анатольевна, что трактует действующее законодательство?

Действующее законодательство РФ закрепляет за каждым пациентом право на выбор врача и медицинской организации. Статьей 21 закона об основах охраны здоровья граждан в РФ предусмотрена возможность выбора лечебного учреждения не чаще одного раза в год. Однако при смене места жительства, застрахованный вправе сделать выбор еще раз, даже если в течение года он уже воспользовался таким правом.



Что необходимо сделать для прикрепления к медицинской организации?

Необходимо подать в медицинскую организацию письменное заявление и предъявить документ, удостоверяющий личность, СНИЛС и полис ОМС. Оформить полис обязательного медицинского страхования можно в любой страховой медицинской организации лично, либо через доверенное лицо.

Справка

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Калининградской области

г. Калининград, пр-т Московский, 174, 2 этаж
+7 (4012) 31 36 00
8 800 250 91 22
www.tfoms39.ru
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