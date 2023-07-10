«МегаФон» лидирует в России по покрытию сети и скорости мобильного интернета

Мобильная сеть «МегаФона» признана лучшей в России — оператор сохранил лидерство по покрытию сети и скорости мобильного интернета в 2023 году. Об этом свидетельствуют итоги независимого исследования международной компании Ookla®.

Результаты исследования основаны на замерах скорости мобильного интернета, которые абоненты всех операторов делали со своих устройств с помощью приложения Speedtest® в течение первого полугодия. Такие данные от пользователей позволяют оценить скорость в любой локации на всей территории России. Для составления рейтинга Ookla проанализировала 5 млн замеров с 1 млн различных устройств.

Чтобы оценить покрытие мобильных сетей, аналитики изучают наличие и качество сервисов операторов на каждом участке площадью 100×100 метров на всей территории страны, где есть мобильная связь. Эксперты Ookla проанализировали более 3,2 млрд замеров, полученных от 2 млн уникальных устройств. «МегаФон» признан лидером по этому показателю второй год подряд.

По скорости мобильного интернета «МегаФон» сохраняет за собой первенство уже на протяжении семи лет. Медианная скорость скачивания в сети составила 29,34 Мбит/с, а скорость загрузки данных — 9,71 Мбит/с. На сегодня это самые высокие скорости в России для пользователей мобильной связи.

«МегаФон» первым внедряет новые технологии для абонентов. Так, в 2022 году оператор был признан лидером по развитию VoLTE в России — технологии звонков с мгновенным соединением и чистым звуком, а также первым дал доступ абонентам по всей стране к технологии VoWiFi.


Исследование подтверждает лидерство «МегаФона» по скорости мобильного интернета и в Калининградской области. Во 2 квартале 2023 года медианная скорость скачивания в регионе составила35,91 Мбит/с. Это лучший показатель по результатам около15 тысяч тестов, сделанных пользователями мобильного интернета в сетях всех операторов связи. Эксперты отдельно оценили работу интернета в Калининграде — медианная скорость скачивания здесь равна 42,63 Мбит/с, и это также самое высокое значение среди всех операторов.

Компания укрепила лидирующую позицию в Калининградской области благодаря активному развитию инфраструктуры: только с начала года оператор модернизировал и построил более 20 объектов связи в Калининграде и области. В этом году LTE от «МегаФона» заработал на территории музейного комплекса национального парка «Куршская коса», в музейно‑историческом месте «Замок Шаакен» и на территории старейшего рыцарского замка в России — Бальга.

Основано на анализе компанией Ookla® данных SpeedtestIntelligence® о медианной скорости загрузки в Калининграде и Калининградской области за второй квартал 2023 г. Товарные знаки Ookla используются по лицензии и перепечатываются с разрешения.

Более подробную информацию читайте здесь.

Справка

МегаФон оператор связи

Багратионовский р-н, г. Багратионовск, ул. Калининградская, 5
8 800 550 05 00
kaliningrad.megafon.ru

МегаФон оператор связи

Балтийский р-н, г. Балтийск, пр-т Ленина, 60А
8 800 550 05 00
kaliningrad.megafon.ru

МегаФон оператор связи

Полесский р-н, г. Полесск, ул. Калининградская, 9
8 800 550 05 00
kaliningrad.megafon.ru

МегаФон оператор связи

Гвардейский р-н, г. Гвардейск, ул. Гагарина, 5А
8 800 550 05 00
kaliningrad.megafon.ru
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