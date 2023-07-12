Предвыборная агитация: прейскурант на изготовление печатных агитматериалов

Сведения о стоимости изготовления печатных агитационных материалов

ООО «Калининградский печатный двор» на выборах 2023 г.

В соответствии с пунктом 1.1 статьи 54 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» ООО «Калининградский печатный двор» сообщает о готовности выполнять работы/оказывать услуги по изготовлению печатных агитационных материалов на выборах в 2023 году:

— Выборы депутатов окружного Совета депутатов муниципального образования «Гусевский городской округ» Калининградской области (мажоритарная система)

— Выборы депутатов окружного Совета депутатов муниципального образования «Нестеровский муниципальный округ Калининградской области» (мажоритарная система)

— Выборы депутатов окружного Совета депутатов муниципального образования «Светлогорский городской округ» (мажоритарная система)

— Дополнительные выборы депутатов окружного Совета депутатов «Краснознаменского муниципального округа Калининградской области» по одномандатным избирательным округам №2 и №4

— Дополнительные выборы депутата окружного Совета депутатов муниципального образования «Ладушкинский городской округ» по одномандатному избирательному округу №1

— Дополнительные выборы депутата окружного Совета депутатов муниципального образования «Неманский муниципальный округ Калининградской области» по одномандатному избирательному округу №7

— Дополнительные выборы депутата окружного Совета депутатов муниципального образования «Славский муниципальный округ Калининградской области» по одномандатному избирательному округу №5

в единый день голосования 10 сентября 2023 года. Стоимости (в валюте Российской Федерации) работ/услуг по изготовлению печатных агитационных материалов, приведены в таблице:

Листовки полноцветные двухсторонние, бумага 80 г/кв.м

Формат / Тираж 1000 2000 5000 А6 7900 8500 10000 А5 8500 9500 13000 А4 9500 11900 18900

Буклеты полноцветные двухсторонние, бумага 80 г/кв.м

Формат / Тираж 1000 5000 А4 10200 19900

Плакаты полноцветные односторонние, бумага 80 г/кв.м

Формат / Тираж 100 500 1000 А3 5600 7100 8900 А2 11700 13800 16500 А1 18800 23000 28300

Цены указаны без НДС.

В соответствии с требованиями Законодательства РФ оплата работ и услуг по изготовлению и размещению предвыборных агитационных материалов производится из средств избирательного фонда кандидата на условиях 100% предоплаты.

Опубликовано в соответствии с требованиями Федерального закона № 67 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

ООО «Калининградский печатный двор»

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