Предвыборная агитация: прейскурант на изготовление печатных агитматериалов

Сведения о стоимости изготовления печатных агитационных материалов
ООО «Калининградский печатный двор» на выборах 2023 г.
В соответствии с пунктом 1.1 статьи 54 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» ООО «Калининградский печатный двор» сообщает о готовности выполнять работы/оказывать услуги по изготовлению печатных агитационных материалов на выборах в 2023 году:
— Выборы депутатов окружного Совета депутатов муниципального образования «Гусевский городской округ» Калининградской области (мажоритарная система)
— Выборы депутатов окружного Совета депутатов муниципального образования «Нестеровский муниципальный округ Калининградской области» (мажоритарная система)
— Выборы депутатов окружного Совета депутатов муниципального образования «Светлогорский городской округ» (мажоритарная система)
— Дополнительные выборы депутатов окружного Совета депутатов «Краснознаменского муниципального округа Калининградской области» по одномандатным избирательным округам №2 и №4
— Дополнительные выборы депутата окружного Совета депутатов муниципального образования «Ладушкинский городской округ» по одномандатному избирательному округу №1
— Дополнительные выборы депутата окружного Совета депутатов муниципального образования «Неманский муниципальный округ Калининградской области» по одномандатному избирательному округу №7
— Дополнительные выборы депутата окружного Совета депутатов муниципального образования «Славский муниципальный округ Калининградской области» по одномандатному избирательному округу №5
в единый день голосования 10 сентября 2023 года. Стоимости (в валюте Российской Федерации) работ/услуг по изготовлению печатных агитационных материалов, приведены в таблице:
Листовки полноцветные двухсторонние, бумага 80 г/кв.м
|
Формат / Тираж
|
1000
|
2000
|
5000
|
А6
|
7900
|
8500
|
10000
|
А5
|
8500
|
9500
|
13000
|
А4
|
9500
|
11900
|
18900
Буклеты полноцветные двухсторонние, бумага 80 г/кв.м
|
Формат / Тираж
|
1000
|
5000
|
А4
|
10200
|
19900
Плакаты полноцветные односторонние, бумага 80 г/кв.м
|
Формат / Тираж
|
100
|
500
|
1000
|
А3
|
5600
|
7100
|
8900
|
А2
|
11700
|
13800
|
16500
|
А1
|
18800
|
23000
|
28300
Цены указаны без НДС.
В соответствии с требованиями Законодательства РФ оплата работ и услуг по изготовлению и размещению предвыборных агитационных материалов производится из средств избирательного фонда кандидата на условиях 100% предоплаты.
Опубликовано в соответствии с требованиями Федерального закона № 67 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
ООО «Калининградский печатный двор»
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