Предвыборная агитация: прейскурант на изготовление печатных агитматериалов

Сведения о стоимости изготовления печатных агитационных материалов
ООО «Калининградский печатный двор» на выборах 2023 г.

В соответствии с пунктом 1.1 статьи 54 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» ООО «Калининградский печатный двор» сообщает о готовности выполнять работы/оказывать услуги по изготовлению печатных агитационных материалов на выборах в 2023 году:

— Выборы депутатов окружного Совета депутатов муниципального образования «Гусевский городской округ» Калининградской области (мажоритарная система)

— Выборы депутатов окружного Совета депутатов муниципального образования «Нестеровский муниципальный округ Калининградской области» (мажоритарная система)

— Выборы депутатов окружного Совета депутатов муниципального образования «Светлогорский городской округ» (мажоритарная система)

— Дополнительные выборы депутатов окружного Совета депутатов «Краснознаменского муниципального округа Калининградской области» по одномандатным избирательным округам №2 и №4

— Дополнительные выборы депутата окружного Совета депутатов муниципального образования «Ладушкинский городской округ» по одномандатному избирательному округу №1

— Дополнительные выборы депутата окружного Совета депутатов муниципального образования «Неманский муниципальный округ Калининградской области» по одномандатному избирательному округу №7

— Дополнительные выборы депутата окружного Совета депутатов муниципального образования «Славский муниципальный округ Калининградской области» по одномандатному избирательному округу №5

в единый день голосования 10 сентября 2023 года. Стоимости (в валюте Российской Федерации) работ/услуг по изготовлению печатных агитационных материалов, приведены в таблице:

 Листовки полноцветные двухсторонние, бумага 80 г/кв.м

Формат / Тираж

1000

2000

5000

А6

7900

8500

10000

А5

8500

9500

13000

А4

9500

11900

18900

 Буклеты полноцветные двухсторонние, бумага 80 г/кв.м

Формат / Тираж

1000

5000

А4

10200

19900

 Плакаты полноцветные односторонние, бумага 80 г/кв.м

Формат / Тираж

100

500

1000

А3

5600

7100

8900

А2

11700

13800

16500

А1

18800

23000

28300

Цены указаны без НДС.

В соответствии с требованиями Законодательства РФ оплата работ и услуг по изготовлению и размещению предвыборных агитационных материалов производится из средств избирательного фонда кандидата на условиях 100% предоплаты.

Опубликовано в соответствии с требованиями Федерального закона № 67 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

 ООО «Калининградский печатный двор»

ИНН 3906119025

236004, г. Калининград,

ул. К.Назаровой, д. 6

р/с 40702810577000001479

в Ф.ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в г. Санкт-Петербург»

к/с 30101810200000000704

БИК 0440300704

Тел.: 8(4012)971635, 971638, 73-34-73

e-mail: kpd39@list.ru

www.kpd39.ru 

Справка

Калининградский печатный двор типография

г. Калининград, ул. К.Назаровой, 6
+7 (4012) 97 16 35
+7 (4012) 97 16 38
www.kpd39.ru
113
Реклама ООО «Калининградский печатный двор»
Есть мнение

Полулегальные методы

Замглавреда «НК» Вадим Хлебников о том, почему власти скрывают от горожан свои планы по застройке.

Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Зиберова Т.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter