Букеты из пионов и клубника в шоколаде: делайте подарки с Chocoberry Kaliningrad

Сезон пионов — в самом разгаре. Профессионально собранный букет из этих нежных и одновременно роскошных цветов может стать как самодостаточным подарком без повода, так и ярким дополнением к презенту по случаю торжества. Флористы магазина Chocoberry Kaliningrad соберут для вас шикарные композиции. При желании к пионам можно добавить фрезии, ромашки, розы или оксипеталум.

Компании удалось наладить регулярные поставки свежих цветов. «Мы начали готовиться к сезону пионов еще в марте и добились прямых поставок свежих пионов из Голландии три раза в неделю. Цветы у нас всегда есть в наличии в любом количестве», — говорит менеджер магазина Chocoberry Kaliningrad Алиса. Сейчас в продаже — цветы преимущественно розовых оттенков. Ближе к началу августа появятся белые и бордовые пионы.

Сделать сюрприз или подготовиться к празднику можно не выходя из дома. В удобном интернет-магазине компании представлены многочисленные варианты букетов и дополнения к ним. Помимо композиций из пионов Chocoberry Kaliningrad собирает букеты из роз, ромашек и гипсофилы.





Воздушные шары для яркого праздника

В магазине также представлен большой выбор биоразлагаемых воздушных шаров, которые помогут сделать запоминающимся и по-настоящему праздничным любое событие, от дня рождения до официального мероприятия. В продаже есть глянцевые и матовые шары разных форм, размеров и множества оттенков. Дети будут в восторге от воздушного облака с любимыми героями из мультфильмов, комиксов и сказок, а родители могут не беспокоиться о безопасности: шары абсолютно гипоаллергенны. Специалисты Chocoberry Kaliningrad также занимаются созданием фотозон и праздничным оформлением помещений.







Клубника в шоколаде как часть комплимента

Отличным дополнением к подарку могут стать открытка или бельгийский шоколад. Тем, кто ищет настоящего изыска, стоит обратить внимание на наборы с клубникой в шоколаде. Букеты, коробки, наборы с цветами — лишь малая часть возможного комплимента. При изготовлении съедобного подарка Chocoberry Kaliningrad использует только свежие ягоды и премиальный бельгийский шоколад марки Callebaut.











Посмотреть полный ассортимент магазина и оформить доставку цветов и других товаров можно по ссылке choco-berry.ru. Пунктуальные и вежливые курьеры доставят заказ по Калининграду и области по согласованному адресу и времени. Сделать покупку можно и в просторном магазине в центре Калининграда. Он находится по адресу: Советский проспект, 81, корпус 4.

Каждый заказ в Chocoberry Kaliningrad — это эксклюзивный и индивидуальный продукт. Компания использует только лучшие материалы и работает с ведущими производителями. Качество работы подтверждают многочисленные положительные отзывы на популярных интернет-площадках. Не упустите возможность порадовать близких.



ИП Хасанов Р. Ш. ОГРН 319392600046122. г. Калининград, проспект Советский, д. 81, корп./ст. 4, кв./оф. 86.



Chocoberry Kaliningrad — Шокоберри Калининград.